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Армія України - не легкий противник: у США пояснили, чому Росія не піде в атаку на Київ

19 листопада 2021, 00:44

Цілком ймовірно, що Росія піде на загострення конфлікту на Донбасі з метою посилення своєї перемовної позиції, вважають американські журналісти.

Російські війська
Росія не піде в наступ на Україну - Москві наразі це не вигідно, - Foreign Policy / УНІАН

РФ навряд чи піде військовою атакою на Україну. Ознак наступу наразі немає, а українська армія не є легким противником. Нове військове вторгнення Росії поки що малоймовірно, оскільки зараз це не вигідно Москві. Швидше за все, слід очікувати на загострення конфлікту на Донбасі з метою посилення перемовної позиції Кремля.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy. У виданні з упевненістю вважають, що Росія не має наміру йти на новий військовий конфлікт з Україною, тому що російській владі наразі такий сценарій не вигідний.

Перший аргумент - це відсутність маскування російських військових, яка буває при підготовці до військової операції. Росія відкрито працює над передислокацією військ.

"Справжній наступ потребував би набагато більшої обережності, і у нього були б інші попереджувальні знаки, такі як посилені розгорнуті системи протиповітряної оборони і активація резервних", - вказується в статті.

Також зазначається, що не вигідно воювати зараз і з ЗСУ: українська армія високо мотивована, досвідчена і модернізована. При цьому нове бойове зіткнення може призвести до непередбачуваних наслідків у вигляді ядерної війни, у той час, коли окупація України для Росії нічого не вирішить.

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"Українська армія наразі досвідчена, модернізована і високо мотивована. Вона не була б легким супротивником - і будь-яка війна, крім того, що вона була б надзвичайно дорогою з точки зору військ і матеріалів, мала б високий шанс залучити інші сторони, і у неї був би жахливий шанс стати ядерною. Навіть якби Росії все ж таки вдалося окупувати Україну, що вона від цього отримала б? Окупація дорога, небезпечна і часто безплідна, як виявили США у Іраку і Афганістані", - додав автор.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

Найбільш вірогідним сценарієм в журналі бачать загострення війни на Донбасі, а не нове військове вторгнення. Сценарій, про який кажуть на Заході, сьогодні не несе вигоди для російської держави.

"Росія дійсно може коли-небудь зіткнутися з умовами, за яких вторгнення в Україну буде їй вигідно. Але сьогодні, якби Росія напала на Україну, їй було б багато чого втрачати, практично без будь-якої вигоди. Нове вторгнення вкрай малоймовірно. Набагато більш вірогідна ескалація зіткнень уздовж лінії припинення вогню на Донбасі з метою спонукання до подальших перемовин", - підкреслюється в матеріалі.

Війська Росії біля кордонів України

Американські засоби масової інформації – The Washington Post і Politico – раніше публікували статті, в яких йшлося про стягування Росією військ до кордонів України. Причому свої заяви вони підкріплювали супутниковими знімками передислокації російських військ.

У НАТО заявили, що Росія дійсно сконцентрувала серйозну військову силу біля кордонів України. За словами генерального секретаря Альянсу, у росіян є можливість піти на військову агресію проти української держави.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у Києві дійсно серйозно стурбовані можливим військовим вторгненням Росії. Як стверджує дипломат, загроза залишається надзвичайно високою - на рівні 2014 року, коли сталася окупація Криму і Донбасу.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що РФ вживає низку заходів у зв'язку з нібито "провокаційними діями НАТО" біля російських кордонів. Однак всі ці маневри відбуваються на території Росії.

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