Армія РФ має 2 слабких місця: експерт сказав, які проблеми гальмують окупантів

Якщо позбавити Росію шести-семи мікрочіпів, там нічого не буде літати і нічого не буде вироблятися. Але, на жаль, санкції зараз не діють.

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Армія РФ має 2 слабких місця, каже військовий експерт/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

У російської окупаційної армії зараз є два принципово слабких місця, які гальмують їх на фронті.

Перше слабке місце – швидкість підготовки мобілізованих росіян, друге – зниження можливостей виробництва техніки у країні-агресорці Росії. Про це сказав військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, письменник Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

Зараз у російських окупантів дуже низька оперативність підготовки мобілізованих. Самі російські експерти зазначають, що потрібно 12 місяців, аби підготувати людей. А в Росії стільки часу немає, каже Бадрак.

Також відбувається зниження технологічності і можливостей виробництва у країні-агресорці Росії. За словами військового експерта, уже в 2023 році росіяни змогли виробити літаків набагато менше – 20 із "хвостиком", хоча анонсували близько 40. Також суттєво знижується виробничий потенціал танків. Наприклад, єдиний виробник танків "Уралвагонзавод" був здатен виробляти в кращі роки до 150 танків на рік, а зараз вони можуть розраховувати на виробництво 80-100 одиниць на рік.

"На жаль, не діють санкції. Наприклад, нещодавно один фахівець із мікроелектроніки сказав мені у приватній розмові, що якщо позбавити Росію шести-семи мікрочіпів, там нічого не буде літати, нічого не буде вироблятися. Але щоб контролювати ці чіпи, потрібні надзусилля західних структур. Зокрема, йдеться про компанії Siemens та Intel. Як їх контролювати, щоб не було реекспорту, не зрозуміло. Це поки що проблема для світу. Держава не може цього контролювати – тільки сама компанія. Однак це питання бізнесу. Компанії, яка знаходиться у безпечному місці, у країні, яка не воює, важко ухвалити таке рішення", – додав експерт.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів. Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками.

Також раніше Гудименко зазначив, що є три каталізатора для розвалу РФ, і назвав найбільш робочий. Потрібно звертати увагу на ті республіки, у яких є зовнішні кордони, вважає Юрій Гудименко.

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