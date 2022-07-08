"Аляска наша": у РФ натякнули, що хочуть "віджати" американський штат, й одразу ж виправдалися

"Аляска наша" - банери з таким написом помітили в РФ / Фото тг-канал Сибирьмедиа

У російському місті Красноярську з'явилися рекламні банери з провокаційними написами. Країна-агресорка натякає на захоплення американського штату Аляска.

Фото банерів оприлюднили в одному з російських Telegram-каналів. На рекламних плакатах, що з'явилися в різних частинах столиці Красноярського краю РФ, зображена карта Росії та напис: "Аляска наша!".

Як пише видання Подъем, в міській адміністрації повідомили, що ця реклама є приватною ініціативою та не має відношення до державної політики.

Згодом з'ясувалося, що провокаційні банери розмістив місцевий завод причепів "Аляска".

На підприємстві стверджують, що ця реклама — "тонкий патріотичний хід", який повинен говорить про те, що в РФ працює "імпортозаміщення".

Як повідомляв Главред, 6 липня спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін налякав США та закликав її владу постійно пам'ятати про те, що штат Аляска колись був територією РФ і можна подумати про його повернення.

Нагадаэмо, кадирівці вже розмріялися про "взяття" Берліна. Про це обмовився спікер парламенту Чечні Магомед Даудов. При цьому він зазначив, що окупаційна армія воюватиме, доки їх не зупинить президент РФ Володимир Путін.

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