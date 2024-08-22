ЗСУ вдарили американськими бомбами по опорному пункту РФ на Курщині

Українські військові нанесли удар американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту окупантів в Курській області.

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ЗСУ завдали удару американськими бомбами по росіянах / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот з відео

Українські Повітряні сили 22 серпня завдали потужного удару американськими бомбами GBU-39 по позиціях росіян у Курській області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

"Так виглядає авіаудар Повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", - написав Олещук, опублікувавши відповідне відео.

Завдяки такому удару ЗСУ змогли знищити командний пункт росіян, який управляв дронами. Крім того, було знищено підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до 40 російських солдатів.

відео дня

Авіабомба-39 GBU/ Инфографика: Главред

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес заявив, що ЗСУ в Курській області змогли ліквідувати тисячі російських військових та відправляють на фронт строковиків.

Стало відомо, що Путін терміново перекидає у Курську область військових строковиків, щоб захистити території від наступу ЗСУ.

На днях у Курській області бійці ЗСУ ліквідували командира спецпідрозділу "Ахмат" Зелімхана Батукаєва.

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