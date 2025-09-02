ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині - там замайорів укряїнський стяг

Українські захисники знищиливсі опорні пункти противника в селищі.

ЗСУ звільнили Удачне / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Генштабу

Що відомо:

ЗСУ звільнили селище Удачне на Покровському напрямку

Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили селище

В Удачному замайорів прапор України

Українські військові успішно звільнили Удачне в Донецькій області. Селище провели зачистку селища та встановили український прапор над населеним пунктом. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Операція була проведена на одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському. Удачне звільнили бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля".

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

За даними військових, під час штурму всі опорні пункти противника були знищені в прямому контакті та за підтримки засобів ураження. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно проводили зачистку селища, рухаючись будинок за будинком. Після завершення операції українські військові підняли над населеним пунктом державний прапор України.

Водночас на мапі Deep State частина селища наразі все ще позначена як окупована.

Що відомо про Удачне

Селище Удачне розташоване в Покровському районі Донецької області. Воно є важливим пунктом на залізничній лінії. До початку бойових дій у 2024 році населення селища становило близько 300 осіб.

Під час активних бойових дій Удачне неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських військ. Зокрема, 17 грудня 2024 року селище було обстріляне артилерією, внаслідок чого поранення отримали четверо працівників місцевої шахти.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти стягують резерви на Покровський напрямок, зокрема морську піхоту, готуючись до можливого наступу. Ситуація залишається напруженою, повідомив речник угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Також 2 вересня агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію біля тимчасово окупованого Дебальцевого на Донецькому напрямку. Їм вдалося порушити логістику та затримати постачання окупаційних військ Росії.

Крім цього, бійці "Азова" зміцнили оборону на Покровському напрямку. Заступник командира 1-го корпусу НГУ Святослав "Калина" Паламар розповів, що ситуація там значно краща, ніж місяць тому. Він зазначив, що ворог активно поповнює сили, але за цей час зазнав втрат: понад 1600 загиблих, близько 800 поранених і 58 полонених.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

