Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по Запоріжжю

Ангеліна Підвисоцька
21 березня 2026, 09:53
Російські окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.
удар по Запорожью
РФ вдарила по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОДА

Що відомо:

  • РФ атакувала Запоріжжя
  • Внаслідок атаки загинули люди
  • Росіяни зруйнували приватний будинок

Російські окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, загинули люди. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що загиблими були чоловік та жінка.

"Цей ранок у вихідний день став трагічним - ворожий удар забрав життя людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ця ворожа атака - черговий доказ цілеспрямованого терору проти мирних людей", - йдеться у повідомленні.

  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА
  • Удар по Запоріжжю 21 березня
    Удар по Запоріжжю 21 березня фото: Запорізька ОВА

Також зазначається, що внаслідок атаки постраждали діти - дівчатка 15 та 11 років. Нині життю дітей нічого не загрожує. Серед постраждалих є 46-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

В ніч на 19 березня армія РФ атакувала Одесу. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста. Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку – частково зруйновано кілька квартир, фасад і скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками.

Вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення та близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

11:43Україна
ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

10:50Фронт
Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

10:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головок

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Долар різко почав падати, євро злетів: новий курс валют на 23 березня

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Накип відпаде за лічені хвилини: що треба залити в чайник замість оцту

Путіністка Корольова "викрила" Леонтьєва у США — у якому він стані

Путіністка Корольова "викрила" Леонтьєва у США — у якому він стані

Останні новини

11:52

Пара заради жарту зробила ДНК-тест: яка таємниця зруйнувала стосунки

11:49

Будьте обережні зі словами: що ніколи не можна говорити Скорпіонам

11:44

Іглесіас і Курнікова повідомили стать та ім’я своєї четвертої дитини

11:43

Ціни злетіли за одну ніч: яка вартість бензину та дизелю 21 березня по АЗС

11:35

Цінопад на прилавках: один базовий продукт продають майже за безцінь

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
11:12

Гороскоп Таро на завтра, 22 березня: Овнам — відпочинок, Дівам — планувати

10:58

Українців попередили про небезпеку: оголошено жовтий рівень

10:55

Китайський гороскоп на завтра, 22 березня: Тиграм — зриви, Щурам — пристрасть

10:50

ЗСУ майже вибили ворога з Куп'янська, росіяни накинулися на Герасимова - ISW

Реклама
10:20

Які овочі не можна давати собакам і чому: що виключити з раціону

10:03

"Не фантастичні виплати": після смерті брата-воїна Бурмака зробила заяву

10:02

Наймасштабніший наліт дронів на РФ: вибухи лунали навіть у Москві, деталі

09:53

Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по ЗапоріжжюФото

08:54

Чому дачники поливають огірки оцтом: несподіваний ефект

08:53

Одна область України майже повністю знеструмлена: затримується безліч поїздів

07:59

Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

07:32

Україні слід припинити боротьбу за вступ до НАТО: Андрусів пояснив причинуПогляд

05:53

У Полтавську область вривається нова хвиля потепління: коли зміниться погода

05:35

Як у Фріске та Заворотнюк: онкохвора російська ведуча зробила зізнання

05:11

Виходило до 500 кг із сотки: який хитрий спосіб посадки картоплі використовували в СРСР

Реклама
04:40

Емоційний перелом тижня: п’ять знаків зодіаку зроблять крок у щасливе майбутнє

04:16

Як сказати українською "притязательный": більшість помиляється

04:04

Порушення - штраф: що повинно бути в машині у кожного українця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні фермера з гарбузом за 49 с

03:34

На країну обрушився найпотужніший шторм: пронеслася 6-бальна буря

03:30

Гороскоп Таро на квітень 2026: Козерогам — вибір, Водоліям — гроші, Рибам — коханняВідео

03:17

ЗСУ можуть контратакувати ворога: експерт назвав напрямок

03:04

Гороскоп на завтра, 22 березня: Терезам - щастя, Козорогам - тривога

01:41

Всесвіт обрав їх: трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи з 23 березня

01:05

Трамп проміняв НАТО на Путіна і "вколов" Зеленського — журналістка

20 березня, п'ятниця
23:55

Що буде з виплатами та притулком: дипломати вирішують долю українців у Європі

23:23

Прощання з Патріархом Філаретом — стало відомо, коли і де відбудуться похорони

23:11

Кремль готується до заворушень після укладення мирної угоди з Україною – Reuters

22:30

Українці зобов'язані сплачувати податок за свої квартири: скільки доведеться заплатити

22:12

Чотири знаки зодіаку розірвуть замкнуте коло проблем у коханні - хто вони

21:27

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

21:18

Рівнодення змінить життя чотирьох знаків зодіаку - хто серед щасливчиків

21:14

Обмеження торкнуться майже всіх: графік вимкнення світла на 21 березня в Сумах

20:55

Важливо встигнути до настання тепла: чим посипати часник для формування головокВідео

20:35

Навіть ключі від квартири: три знаки зодіаку, яким можна довірити все

Реклама
20:06

Сніг з дощем увірветься на Львівщину: синоптики попередили про негоду

19:44

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

19:42

Справжня несподіванка: якими будуть ціни на яйця на Великдень

19:42

Буде мороз і підуть дощі: несподіваний прогноз погоди

19:10

Як удари по Ірану впливають на Росію та глобальну безпеку: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:09

США не дарма скасували санкції проти Росії: Андрусів розкрив задум Трампа

18:57

Atlas Festival оголосив другу хвилю лайнапу: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Друга Ріка" серед хедлайнерів новини компанії

18:31

Зменшує фізнавантаження: ЗСУ розпочали випробування перших екзоскелетів на фронті

18:27

Їх спотворили й витіснили в СРСР: про які колоритні українські слова йде мова

18:24

Вислів "скільки душі завгодно" є помилкою - як сказати українськоюВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
