Все зруйновано, загинули люди: росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

РФ вдарила по Запоріжжю

Що відомо:

РФ атакувала Запоріжжя

Внаслідок атаки загинули люди

Росіяни зруйнували приватний будинок

Російські окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, загинули люди. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо, що загиблими були чоловік та жінка.

"Цей ранок у вихідний день став трагічним - ворожий удар забрав життя людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ця ворожа атака - черговий доказ цілеспрямованого терору проти мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки постраждали діти - дівчатка 15 та 11 років. Нині життю дітей нічого не загрожує. Серед постраждалих є 46-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

В ніч на 19 березня армія РФ атакувала Одесу. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста. Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку – частково зруйновано кілька квартир, фасад і скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками.

Вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення та близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

