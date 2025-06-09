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В Україні воює лише 20% армії: в 3 ОШБр відповіли на скандальні заяви в Раді

Юрій Берендій
9 червня 2025, 23:02
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В 3 ОШБр різко розкритикували висловлювання нардепа Федієнка щодо залученості тилових підрозділів до бойових дій на передових позиціях.
ВСУ
В 3 ОШБр різко відповіли на скандальні заяви нардепа / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Про що сказав Жорін:

  • Військові на передовій - лише частина армії
  • Забезпечення підрозділів неможливе без тилових структур

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін різко розкритикував заяву народного депутата Олександра Федієнка, який стверджував, що лише близько 20% особового складу української армії беруть безпосередню участь у бойових діях.

"Трохи дратує, коли депутати, чиновники починають розповідати про кількість тих, хто воює в українській армії", - написав він у дописі в Telegram.

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Жорін наголосив, що ті, хто перебувають на передовій: піхота, штурмові підрозділи та інші бійці бойового зіткнення — становлять лише частину армії. Повноцінне функціонування війська неможливе без роботи тилових і забезпечувальних структур.

Також він поставив під сумнів достовірність наведених даних, висловивши нерозуміння, за якою методикою були підраховані ці відсотки, хто саме був включений до категорії "воюючих", а кого — ні.

"Раджу всім експертам, які люблять обговорювати питання, хто воює в армії, а хто ні - спочатку вступити до лав ЗСУ (на будь-яку посаду, хай і тилову), розібратись в армійській системі, а потім вже робити гучні заяви", - резюмував військовий.

Що цьому передувало:

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що хоча чисельність Збройних сил України сягає близько мільйона осіб, безпосередню "воюють" не більше 20%.

"Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 – це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять", – сказав він в інтервʼю Radio NV.

Він звернув увагу на те, що частина військових уже протягом трьох-чотирьох років перебуває на передовій, тоді як інші знаходяться на полігонах або в тилових підрозділах. На думку депутата, у ЗСУ спостерігається дисбаланс у розподілі бойового навантаження, і це питання потребує вирішення.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська активно намагаються наступати на кількох напрямках фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

За словами відставного британського генерал-майора Чіпа Чепмена, який раніше був старшим військовим радником Великої Британії при Центральному командуванні США, бойові дії перейшли в затяжну і виснажливу фазу. Попри це, російська армія все ще має потенціал для обмежених наступів на окремих ділянках.

Водночас речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов запевнив, що на території Дніпропетровської області та поблизу її меж немає присутності російських окупаційних сил, спростувавши заяви противника про нібито прорив на цей напрямок.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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