У Скадовську окупанти розмістилися на ніч у дитячому садку

У Скадовську вороги сховалися в дитячому садку

До міста Скадовськ Херсонської області зайшла колона російської техніки. Окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів, йдеться в заяві міського голови Олександра Яковлева.

За його словами, ворожа колона заїхала до міста після обіду.

Колона російських військових становить близько 30 одиниць техніки. Також Яковлєв додав, що окупанти залишаться в Скадовську на ніч.

Він зазначив, що окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів на краю міста.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.