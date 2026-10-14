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Starlink відновлює роботу на швидкості до 160 км/год – Федоров

Інна Ковенько
14 жовтня 2026, 21:03
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За словами Федорова, наступним завданням є усунення обмежень швидкості для Starshield.
Starlink відновлює роботу на швидкості до 160 км/год
Starlink відновлює роботу на швидкості до 160 км/год

Коротко:

  • Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється
  • Українські ударні дрони та дрони-перехоплювачі знову зможуть літати
  • Україна працюватиме над повним скасуванням швидкісних обмежень Starshield

Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Це має дозволити українським ударним дронам і дронам-перехоплювачам знову виконувати польоти. Про це повідомив ексглава Міноборони Михайло Федоров.

"Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти", - написав він.

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Водночас, за його словами, Україна працюватиме над повним скасуванням швидкісних обмежень для військової системи супутникового зв’язку Starshield.

Михайло Федоров НОВА 2026
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чому Маску невигідно відключати Україну від Starlink

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в етері телеканалу "Апостроф" заявив, що Дональд Трамп фінансує SpaceX через космічну програму, але США не можуть дозволити собі втратити цю компанію в конкуренції з Китаєм. В той же час, Starlink є комерційною мережею, яка заробляє на тисячах терміналів в Україні, що переважно оплачуються західними партнерами.

Тому відключення такого масштабного клієнта було б невигідним для компанії. Також це спричинило б серйозні репутаційні втрати для Маска та політичні наслідки для Трампа.

Starlink відновлює роботу на швидкості до 160 км/год – Федоров
Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Зупинка роботи Starlink - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко припустив, що компанія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

Главред писав. що радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Видання Politico писало, що через загострення відносин між Вашингтоном і Києвом на тлі рішення США послабити санкції проти дизельного пального країни-агресора Росії, Україна ризикує залишитися без американських розвідувальних даних та Starlink, від якого значною мірою залежить українська армія.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

15 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду, який очолювала Юлія Свириденко. Коли стало відомо, що Федорова не буде в оновленому складі Кабміну, частина українців вийшла на акції протесту з вимогою повернути його до міністерського крісла та замінити головнокомандувача ЗСУ.

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