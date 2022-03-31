ЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій області

Розбита техніка окупантів у Запорізькій області / ЗСУ

ЗСУ ведуть успішну боротьбу з російськими загарбниками. У Запорізькій області вже звільнено п'ять населених пунктів.

Як повідомляють в Telegram Сухопутні війська ЗСУ, підрозділами ДШВ ЗС України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

На доказ українські бійці наводять фото розбитої техніки ворога-безліч спалених танків і БТР.

Нагадаємо, у нещодавній розмові один з окупантів поскаржився дружині, що вони вже не можуть воювати з ЗСУ. Солдат РФ розповів, що вони відступають і нікому не потрібні зі свого командування.

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