ЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій області

Від загарбників залишилася тільки розбита ЗСУ техніка.
ЗСУ ведуть успішну боротьбу з російськими загарбниками. У Запорізькій області вже звільнено п'ять населених пунктів.
Як повідомляють в Telegram Сухопутні війська ЗСУ, підрозділами ДШВ ЗС України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.
На доказ українські бійці наводять фото розбитої техніки ворога-безліч спалених танків і БТР.
Нагадаємо, у нещодавній розмові один з окупантів поскаржився дружині, що вони вже не можуть воювати з ЗСУ. Солдат РФ розповів, що вони відступають і нікому не потрібні зі свого командування.
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Автор: Уляна Поліщук