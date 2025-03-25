'Така ціна': Зеленський висловився про сценарії закінчення війни

Президент України наголосив, що Україна поверне окуповані Росією території під свій контроль, адже це відповідає нормам міжнародного права.

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Зеленський висловився про сценарії закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Лінії припинення вогню не є постійними

Довготривала лінія розмежування може призвести до нового конфлікту

Всі окуповані території повернуться під контроль України

Сценаріїв закінчення війни може бути багато, але найголовніше це те, що всі окуповані Росією території мають повернутись під контроль України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Time.

Відповідаючи на питання про можливі варіанти закінчення війни, зокрема за аналогією з радянською окупацією Балтії чи поділом Корейського півострова вздовж 38-ї паралелі, Зеленський зазначив, що кожен із таких випадків має свої особливості.

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"У Берліні, наприклад, була лінія у вигляді стіни, і ви знаєте, чим це закінчилося. Причини завжди різні. Що мені здається важливим у цих лініях, так це те, що вони не є постійними", - сказав він.

Президент підкреслив, що довготривале розмежування завжди супроводжується конфліктом, війною або замороженим протистоянням, яке рано чи пізно призводить до нових бойових дій. Він наголосив, що це історичний факт.

"Тому я сказав президенту Трампу: Чи хочемо ми мати багато Берлінів? Я сказав, що коли ми розділяємо людей, в цих містах не буде миру, і рано чи пізно вони всі повернуться на ту сторону, яка була правильною весь цей час", - зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що з точки зору міжнародного права Україна має рацію, і зрештою всі її території будуть повернуті. Це лише питання часу та кількості людей, яким доведеться пройти через випробування війною.

"Така ціна", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявила, що окупована нею Запорізька атомна електростанція нібито є "російським ядерним об'єктом" і не буде передана жодній іншій державі. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

Крім того, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, з яких шість безпосередньо стосуються північної Європи.

Водночас, за даними розвідки США, які суперечать заявам президента Дональда Трампа про швидке завершення війни, бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї. Про це 25 березня повідомило агентство Bloomberg.

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