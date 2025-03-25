Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Така ціна": Зеленський висловився про сценарії закінчення війни

Юрій Берендій
25 березня 2025, 22:46
642
Президент України наголосив, що Україна поверне окуповані Росією території під свій контроль, адже це відповідає нормам міжнародного права.
'Така ціна': Зеленський висловився про сценарії закінчення війни
Зеленський висловився про сценарії закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Лінії припинення вогню не є постійними
  • Довготривала лінія розмежування може призвести до нового конфлікту
  • Всі окуповані території повернуться під контроль України

Сценаріїв закінчення війни може бути багато, але найголовніше це те, що всі окуповані Росією території мають повернутись під контроль України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Time.

Відповідаючи на питання про можливі варіанти закінчення війни, зокрема за аналогією з радянською окупацією Балтії чи поділом Корейського півострова вздовж 38-ї паралелі, Зеленський зазначив, що кожен із таких випадків має свої особливості.

відео дня

"У Берліні, наприклад, була лінія у вигляді стіни, і ви знаєте, чим це закінчилося. Причини завжди різні. Що мені здається важливим у цих лініях, так це те, що вони не є постійними", - сказав він.

Президент підкреслив, що довготривале розмежування завжди супроводжується конфліктом, війною або замороженим протистоянням, яке рано чи пізно призводить до нових бойових дій. Він наголосив, що це історичний факт.

"Тому я сказав президенту Трампу: Чи хочемо ми мати багато Берлінів? Я сказав, що коли ми розділяємо людей, в цих містах не буде миру, і рано чи пізно вони всі повернуться на ту сторону, яка була правильною весь цей час", - зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що з точки зору міжнародного права Україна має рацію, і зрештою всі її території будуть повернуті. Це лише питання часу та кількості людей, яким доведеться пройти через випробування війною.

"Така ціна", - резюмував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявила, що окупована нею Запорізька атомна електростанція нібито є "російським ядерним об'єктом" і не буде передана жодній іншій державі. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

Крім того, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, з яких шість безпосередньо стосуються північної Європи.

Водночас, за даними розвідки США, які суперечать заявам президента Дональда Трампа про швидке завершення війни, бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї. Про це 25 березня повідомило агентство Bloomberg.

Інші новини:

Що відомо про Time?

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

Чи вдасться закінчити війну до 20 квітня 2025 року: ШІ дав неочікуваний прогноз

00:57Україна
Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

00:00Економіка
Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

23:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

Непросте IQ-завдання: за 5 секунд знайдіть із 13-ти птахів особливу

Непросте IQ-завдання: за 5 секунд знайдіть із 13-ти птахів особливу

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

Останні новини

00:22

Навіщо досвідчені водії возять олівець у бардачку: секретний лайфхак

00:17

"Правда більш банальна": Аффлек вперше прямо висловився про розлучення з Лопес

00:12

Не просто наклейка: експерти пояснили, навіщо потрібні чорні точки на лобовому склі

00:00

Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

25 березня, вівторок
23:01

Кривий Ріг під масованою атакою БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
22:54

"Це мене просто бісить": Могилевська зробила зізнання про шлюб, флірт та зради

22:46

"Така ціна": Зеленський висловився про сценарії закінчення війни

22:24

РФ висунула умови щодо одного із пунктів припинення вогню: як відповів Трамп

22:01

"Красуня": що відомо про одруження путініста Лепса з 19-річною студенткою

Реклама
22:01

"Стримати РФ - задача із зірочкою": DeepState розкрили правду про Сумщину

22:00

Результати переговорів в Ер-Ріяді та перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:50

РФ цинічно присвоїла собі Запорізьку АЕС і назвала "російським ядерним об'єктом"

21:28

Як зрозуміти, що пробіг авто скручений: допоможе лише одна деталь у салоні

21:27

Неревнива 19-річна наречена Лепса відмовилася планувати з ним дітей

21:23

Переломний момент: для яких знаків зодіаку весна 2025 стане доленосною

21:03

Здивує гурманів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удомаВідео

20:39

Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар

20:35

Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського

20:25

Де зберігати домашню консервацію – найкращі місця у квартирі

20:25

Засіб з 3 інгредієнтів очистить вікна за лічені хвилини: як його приготувати вдома

Реклама
20:12

Що робити, щоб банани не ставали коричневими: цікавий лайфхак

20:06

Тест на уважність: тільки експерт шоу-бізу впізнає артисток за карими очима

19:52

РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

19:43

Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

19:39

Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

19:13

Успішні люди живуть за 5 правилами: як заробити перший мільйон

19:10

Ситуація ускладнена: DeepState повідомили про просування ворога на Запоріжжі

19:10

Нові вимоги США і РФ у переговорах з УкраїноюПогляд

18:54

Чи обговорювалось питання територій в Ер-Ріяді - відповідь Зеленського

18:53

Вербна неділя 2025: коли святкуємо та що категорично не можна робити

18:53

РФ "просунула" на переговорах 2 питання, які вигідніші їй, ніж Україні – експерт

18:34

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

18:21

Як садити моркву без проріджування - хитрі способи для гарного врожаю

18:01

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках Санти й оленя за 11 секунд

17:59

Відновлення авіасполучення в Україні: одна з компаній вийшла із заявою

17:50

Закуска, яку розмітали зі столу в СРСР: рецепт давно забутої страви

17:47

Загроза наступу РФ: офіцер НГУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

17:43

Доля 4 регіонів України та ЗАЕС: відомі результати переговорів в Саудівській Аравії

17:32

Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися США з Україною та РФ

17:20

Ексдиректор РАЕС Павлишин придбав собі під час війни новий Mercedes-Benz S класу

Реклама
17:08

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

16:57

Долар пішов на зліт: новий курс валют на 26 березня

16:56

Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: посол України у США дала відповідь

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

16:00

Чим відрізняються 2 хлопці: лише люди із "зором орла" вгадають за 5 секунд

16:00

Ціни ростуть "на очах": в Україні різко дорожчає популярний продукт

15:45

Як прикрасити будинок до Великодня: трендові ідеї 2025 року

15:40

Максим Козицький розлучився з дружиною після 20 років шлюбу - причина

15:40

4 знаки зодіаку, які найкраще вирішують проблеми

15:20

Зірка "Кріпосної" зізналася, чому не вийшла заміж за батька своєї доньки

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти