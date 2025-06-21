Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

Андрій Ганчук
21 червня 2025, 18:03оновлено 21 червня, 19:19
104
Уже є домовленості з низкою країн, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, ЗСУ
Україна працює з союзниками, щоб запустити виробництво озброєнь на територіях їхніх країн - Зеленський / Колаж: Главред, фото 22-га окрема механізована бригада, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна домовилася з Данією, Норвегією та ФРН про виробництво зброї
  • Україна хотіла б, щоб союзники виділяли на допомогу 0,25% від ВВП своїх країн

Київ веде перемовини з іншими державами про запуск оборонного виробництва для потреб України. Уже є домовленості з Данією, Норвегією та Німеччиною. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє ТСН, він розповів, що з цього питання також можливі домовленості з Британією і отримано сигнал від Литви.

відео дня

"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після моєї останньої зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже бажають. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - каже президент.

За словами глави держави, цього року оборонно-промисловий комплекс України профінансовано на 43 млрд доларів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що Україна - частина Європи, тому Київ хотів би, щоб країни-партнери виділяли як допомогу 0,25% від ВВП своїх держав.

Військова допомога Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що в 2026 році Штати скоротять військову допомогу Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть врегулювання російсько-української війни шляхом перемовин.

Україна готується до сценарію, за якого США припинять постачання засобів протиповітряної оборони, сказали в Офісі президента. Замінити деякі системи буде дуже складно.

Канада виділила Україні пакет військової допомоги на суму $1,48 млрд. Також Оттава впровадила санкції проти 200 суден так званого тіньового флоту РФ.

Інші новини:

Що таке ТСН?

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Данія новини Німеччини Володимир Зеленський Норвегія війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

18:03Війна
Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

17:58Україна
"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Реальна загроза: водіїв закликали прибрати 3 предмети з авто до початку спеки

Реальна загроза: водіїв закликали прибрати 3 предмети з авто до початку спеки

Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

"В односторонньому порядку": ПриватБанк блокує рахунки українців

"В односторонньому порядку": ПриватБанк блокує рахунки українців

В Україні з'явився один з найочікуваніших плодів літа - які ціни на фрукт

В Україні з'явився один з найочікуваніших плодів літа - які ціни на фрукт

Останні новини

19:11

Лукашенко випустив з тюрми свого ворога після зустрічі з посланцем Трампа

18:32

Ще один популярний український актор поповнив лави ЗСУ

18:30

Перший король України — не Данило Галицький: історик розкрив маловідомий фактВідео

18:03

Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

17:58

Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
17:47

"Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз

17:05

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:00

Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

16:02

Літнє сонцестояння як трамплін до нових початків: на які ТОП-3 знаки чекає успіх

Реклама
15:51

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

15:46

У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

15:41

Як стати справжньою леді: 10 уроків елегантності Одрі Хепберн, які працюютьВідео

15:26

Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

15:18

Від Сопливого до Лярви: ТОП-кумедних українських прізвищ, від яких очі на лоба

15:14

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секретВідео

15:06

РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

14:49

Росіянам "насипали" на сході: підірвано колону з десятками штурмовиків РФВідео

14:30

Навіть найближчі не впізнають: 5 знаків, чиє життя скоро кардинально зміниться

14:27

Скільки дронів на добу може запускати РФ: в ГУР описали загрозу

14:13

Росія пішла на компроміс щодо ЗАЕС: що відомо про новий "жест доброї волі"

Реклама
13:39

РФ вдарить "обов'язково": названо цілі масованих обстрілів України

13:21

"Не потрібно вигадувати": священник сказав, чи можна вагітній жінці ввечері замітатиВідео

13:20

Оформлення будинку згідно фен-шуй: які кольори, форми та матеріали принесуть удачу

13:11

Родом з Луганщини та служив в АТО: Зеленський призначив нового Генпрокурора

12:55

Польща готується до найгіршого: на столі уже є план евакуації у разі агресії РФ

12:46

РФ вдарила по Україні сотнями дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації "прильотів"

12:19

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

12:18

Як правильно поставити ліжко в спальні: 5 трюків для маленької кімнатиВідео

12:03

Ненавиділа Україну: померла зірка "З легким паром" Валентина Тализіна

11:48

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

11:44

Де літера О: треба мати "зір орла", щоб знайти її за 11 секунд

11:35

Київ має визнати захоплені області російськими: Путін погрожує новою війною

11:15

Випалене поле: українська актриса розповіла, як втратила будинок

11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 червня: Левам - бути собою, Скорпіонам - просвітлення

10:47

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по КременчукуФото

10:44

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на липень 2025: Козерогам - очікування, Водоліям - зміни, Рибам - новинаВідео

10:00

День літнього сонцестояння 2025: як загадати бажання і що не можна робити

09:27

Путін не зупиниться на чотирьох захоплених регіонах: ISW назвали нові цілі РФ

09:23

"Їм варто стежити за своїми словами": Трамп розкидає погрози через війну в Україні

Реклама
09:00

Гороскоп Таро на липень 2025: Терезам - крадіжка, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - новий шлях

09:00

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар

08:56

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

07:58

Був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим: що відомо

05:56

Чи відключатимуть зв'язок під час атаки "Шахедів": експерт запропонував компроміс

05:30

Авто використовуватиме менше палива, якщо прибрали лише одну деталь з даху

04:35

СТО стане другим домом: названо три ненадійні позашляховики

04:35

Чому неправильно казати слово "підходящий": як його замінитиВідео

04:02

Чи справді назву "Україна" придумав Ленін: неочікувана для багатьох відповідь

03:36

Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Легкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти