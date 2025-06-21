Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

Уже є домовленості з низкою країн, сказав Володимир Зеленський.

https://glavred.net/war/ukraina-zapustit-proizvodstvo-oruzhiya-za-granicey-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10675226.html Посилання скопійоване

Україна працює з союзниками, щоб запустити виробництво озброєнь на територіях їхніх країн - Зеленський / Колаж: Главред, фото 22-га окрема механізована бригада, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

Україна домовилася з Данією, Норвегією та ФРН про виробництво зброї

Україна хотіла б, щоб союзники виділяли на допомогу 0,25% від ВВП своїх країн

Київ веде перемовини з іншими державами про запуск оборонного виробництва для потреб України. Уже є домовленості з Данією, Норвегією та Німеччиною. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє ТСН, він розповів, що з цього питання також можливі домовленості з Британією і отримано сигнал від Литви.

відео дня

"Данія - номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після моєї останньої зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже бажають. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором", - каже президент.

За словами глави держави, цього року оборонно-промисловий комплекс України профінансовано на 43 млрд доларів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що Україна - частина Європи, тому Київ хотів би, щоб країни-партнери виділяли як допомогу 0,25% від ВВП своїх держав.

Військова допомога Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що в 2026 році Штати скоротять військову допомогу Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть врегулювання російсько-української війни шляхом перемовин.

Україна готується до сценарію, за якого США припинять постачання засобів протиповітряної оборони, сказали в Офісі президента. Замінити деякі системи буде дуже складно.

Канада виділила Україні пакет військової допомоги на суму $1,48 млрд. Також Оттава впровадила санкції проти 200 суден так званого тіньового флоту РФ.

Інші новини:

Що таке ТСН? ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред