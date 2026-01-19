Рус
Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

19 січня 2026, 15:48
Українські військові поступово зміцнюють контроль над Куп'янськом, зриваючи спроби Росії використовувати місто як важіль тиску на мирних переговорах.
Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту

Коротко:

  • Повне очищення Куп'янська може зайняти ще кілька місяців
  • Солдати РФ ховаються в підвалах, під сходами і в дрібних укриттях

Українські військові поступово зміцнюють контроль над Куп'янськом, зриваючи спроби Росії використовувати місто як важіль тиску на можливих мирних переговорах. Окупанти продовжують проникати в місто невеликими групами, але несуть втрати і не можуть закріпитися. Про це пише Washington Post.

Російські військові намагаються заходити в Куп'янськ через річку і порожній газопровід, використовуючи його як прихований маршрут. Українські дрони відстежують такі спроби і знищують диверсійні групи ще на виходах.

"Це як бити крота. Ми тримаємо молоток, а ці кроти постійно з'являються", - описує тактику ворога начальник штабу бригади "Хартія" полковник Максим Голубок.

Росія не змогла утримати місто

Незважаючи на постійні спроби прориву, російські війська так і не захопили Куп'янськ повністю. За словами українських командирів, мова йде лише про поодинокі проникнення без контролю над територією.

"Вони не захопили місто, вони проникли туди", - підкреслив командир "Хартії" полковник Сергій Сидорін.

"Розмінна монета"

Росія розглядала Куп'янськ як потенційний аргумент на переговорах, щоб змусити Київ піти на територіальні поступки. Українські успіхи на полі бою фактично позбавили Москву цього сценарію.

"Ми розуміємо, що нам потрібно створити належні умови, щоб надати нашому президенту більше важелів впливу на переговорах, тому що наша зовнішня політика в першу чергу базується на нашому успіху на полі бою", - каже Максим Голубок.

За його словами, успіх у Куп'янську "дає нашому президенту одну з таких карт".

У центральних районах міста тривають бої невеликими групами. Поставки, евакуація і вогнева підтримка здійснюються переважно за допомогою безпілотників. Підполковник "Хартії" з позивним Абат каже:

"Якщо у них щось і є, то це людські ресурси. Те, як я використовую дрони, вони використовують людей".

За його словами, російських солдатів "виштовхують з конвеєра", щоб перевіряти українську оборону, навіть розуміючи, що виживуть одиниці.

Повна зачистка – питання часу

Українські військові визнають: через масштаби міста і складність забудови повне очищення Куп'янська може зайняти ще кілька місяців. Російські солдати ховаються в підвалах, під сходами і в дрібних укриттях.

"Куп'янськ - велике місто. Навіть 100 осіб у підвалах можна шукати місяцями", - сказав командир дрон-підрозділу Віталій з бригади "Ахіллес".

Водночас він підкреслює, що РФ не заводить у місто важку техніку, а зона її присутності обмежується приблизно одним квадратним кілометром.

"На жаль, їх не більше", - додав він.

Інфографіка: Главред

Бої за Куп'янськ: дані військових

Командир 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що повернення позицій в районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив, що успіх операції був забезпечений командною координацією і подякував військовослужбовцям, які брали участь у виконанні завдання.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації ситуації на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джефу Безосу, пише Вікіпедія.

війна в Україні Купянск Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий Фронт
68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВідео

