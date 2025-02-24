Резервів залишилось на два місяці: Світан розповів про неочікувані події у квітні

Роман Світан повідомив, що росіянам дуже завадила операція ЗСУ на Курському напрямку.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 127 окрема розвідувальна бригада, Главред

Головні тези Світана:

Наприкінці квітня росіяни можуть отримати нове завдання

У Росії залишилося резервів на півтора-два місяці

Яка ситуація на фронті в Україні

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів про те, із яким станом справ на полі бою ми підходимо до третьої річниці повномасштабної війни.

Росіяни закінчують наступальну операцію 2024 року, під час якої за минуле літо вони планували вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Однак вирішення цього завдання затягнулося до початку 2025-го, і російським військам не вдалося дійти навіть до кордону Дніпропетровської області.

"На Луганському напрямку війська РФ взагалі нічого не зробили: як ми контролювали частину Луганської області в районі Білогорівки (це Сіверський напрямок), так і контролюємо. Тож завдання росіян не виконано. При цьому всі сили і засоби, які були зібрані противником для літньої кампанії 2024 року, вже увійшли в бойове зіткнення. Додаткових резервів у Росії немає. Усі оперативно-тактичні резерви РФ зараз уздовж лінії фронту виконують бойові завдання", - пояснив Світан.

Військовий експерт також зазначив, що росіянам дуже завадила операція ЗСУ на Курському напрямку. Адже через неї противнику довелося відвести в Курську область до 100 тисяч бійців, із них уже близько 50 тисяч відмінусовано "двохсотими" і "трьохсотими", ще 50 тисяч досі воюють на тому напрямку.

"100 тисяч - це ті війська, яких росіянам не вистачило на Покровському напрямку, чому вони й зависли там", - додав Світан.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Ми втримали східний фронт, хоча він міг посипатися під ударами численного угруповання російських військ. Тепер сили противника там у невигідному для них становищі: наші війська, які утримували Курахове, не дали росіянам розвернути лівий південний фланг для вирівнювання фронту по лінії Покровськ - Велика Новосілка і зараз розмотують сили противника в цьому оперативному вклиненні", - пояснив Світан.

Військовий експерт вважає, що резервів, які вже увійшли в бойове зіткнення, у Росії залишилося на півтора-два місяці. Йдеться про резерви, здатні виконувати наступальні операції. До кінця квітня росіянам потрібно буде завершувати наступальні операції і переходити в оборону.

"Причому на деяких позиціях їм доведеться відкочуватися, оскільки резервів немає навіть для того, щоб зупинити бойові дії. Війну можна швидко почати, а от зупинити її дуже складно", - додав він.

Світан повідомив, що до кінця квітня перед росіянами стоятиме завдання - зупинити бойові дії, щоб ЗСУ не пішли в контрнаступ. Тож зараз всюди і чутно певні заклики припинити вогонь саме до цього терміну.

"Наразі ситуація для нас не така, як би нам хотілося: сил і засобів недостатньо, що не дає змоги просто зараз почати операції на деяких позиціях. Але, тим не менш, у нас є резерви – щонайменше кілька сотень тисяч правоохоронців, які можуть стати в стрій і підтримати піхоту. У нас є підтримка щонайменше Європи. Нам потрібна підтримка Америки - нам дуже важко буде обходитися без американської військової допомоги. Але, найімовірніше, вона не припинятиметься, оскільки вже є бачення процесів закупівлі озброєнь у США для нас Європою", - додав він.

Для України вимальовується досить непогана перспектива: коли росіяни видихнуться, наприкінці квітня або на початку травня ми зможемо почати свою операцію з відновлення територіальної цілісності.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ почала нові наступи на фронті. Назар Волошин повідомив, що армія Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

В ISW розкрили ситуацію на фронті та заявили, що ЗСУ просунулися під Покровськом. Також спостерігається і просування на Покровському напрямку і російських окупантів. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нещодавно також просунулися в центрі села Запоріжжя.

У ЗСУ заявили, що на Покровському напрямку важкі бої. Російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Віктор Трегубов повідомив, що тривають важкі бої.

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