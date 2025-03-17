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США виходять із міжнародної групи, що розслідує злочини РФ в Україні - NYT

Анна Ярославська
17 березня 2025, 10:10
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Адміністрація Трампа відходить від ідеї притягнення Путіна до відповідальності за злочини, вчинені проти українців.
Путин, Евроюст
США виходять із групи, що розслідує відповідальність РФ за вторгнення в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • США виходять із Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України
  • Штати були єдиною країною за межами ЄС, що входить до складу групи

Сполучені Штати Америки виходять із багатонаціональної групи, яка створена для розслідування дій людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з президентом РФ Володимиром Путіним.

Очікується, що рішення буде оголошено 17 березня в електронному листі співробітникам і членам Агентства Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст. Міністерство юстиції США без зайвого галасу поінформувало про це рішення європейських чиновників.

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Як пише The New York Times, рішення про вихід із Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України є останнім свідченням відходу адміністрації Дональда Трампа від зобов'язання Джозефа Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності.

Групу було створено з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, визначену згідно з міжнародним правом і договорами як агресія, що порушує суверенітет іншої країни. Адміністрація Байдена приєдналася до центру 2023 року.

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою. Штати направили в Гаагу старшого прокурора Міністерства юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу, виконувану Групою з відповідальності за воєнні злочини, яку було створено 2022 року тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом і укомплектовано досвідченими прокурорами. Вона була покликана координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення три роки тому.

Під час адміністрації Байдена група, відома як WarCAT, зосередилася на важливій допоміжній ролі: наданні прокурорам і правоохоронним органам України матеріально-технічної допомоги, навчання і прямої допомоги в передачі звинувачень у військових злочинах, скоєних росіянами, в українські суди.

Команда дійсно порушила одну значущу справу. У грудні 2023 року прокурори США вперше застосували закон про воєнні злочини з моменту його ухвалення майже три десятиліття тому, щоб заочно пред'явити обвинувачення чотирьом російським солдатам у катуванні американця, який проживав у Херсонській області України.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ. Інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Експрезидент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

У вересні 2024 року Євросоюз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов'язання. Йдеться про арешт Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

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Що таке Римський статут

Римський статут - це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він регулює його роботу, визначає види покарання та функції Асамблеї держав-учасниць.

Статут схвалили в 1998 році, документ набув чинності в липні 2002 року. Його підписали і ратифікували 122 країни, 31 країна лише підписала. США, Росія, Ізраїль та Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але передумали і відкликали їх.

Статут визначає повноваження суду в Гаазі з розслідування масштабних злочинів: геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів. Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або вчинені на її території – підсудними суду в Гаазі.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році зробити це є одним з її прямих міжнародних зобов'язань. Статут передбачає можливість, що і без ратифікації держава може визнати юрисдикцію Суду у певних справах, подавши про це належну заяву.

Україна визнала його юрисдикцію з двох питань двома заявами Міністерства закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року у справах Майдану і 8 вересня 2015 року – про злочини проти людяності та військових злочинів, скоєних на її території.

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