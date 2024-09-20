ЄС закликав партнерів заарештувати Путіна: в чому причина

Там також закликали негайно повернути українських дітей та інших цивільних в Україну.

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Ордер на арешт Путіна / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Євросоюз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Йдеться про арешт Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер. Відповідну заяву було виголошено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає "Укрінформ".

Зазначається, що у ЄС кажуть про глибоку занепокоєність долею українських дітей та інших цивільних, який Росія незаконно перемістила.

"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується у заяві. відео дня

Крім того, ЄС вимагає негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених РФ волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - наголосили у ОБСЄ.

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента диктатора Володимира Путіна. Крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Також повідомлялось, що главі Кремля загрожує другий ордер на арешт від МКС через те, що він планував влаштувати голод в Україні.

Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна є виправданим.

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