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Зеленський не готовий підписати угоду щодо рідкоземельних металів - Sky News

Андрій Ганчук
22 лютого 2025, 13:36
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У Києва є питання до угоди зі США.
Зеленський, Україна, США
Зеленський не підпише договір у його наявному форматі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне з повідомлення Sky News:

  • Зеленський не готовий підписати угоду щодо рідкоземельних металів
  • Договір відображає лише односторонні зобов'язання України

Президент Володимир Зеленський поки що не готовий підписати угоду зі Сполученими Штатами, яка давала б право американцям на розробку в Україні рідкоземельних металів.

Як повідомляє Sky News, джерело журналістів розповіло, що Україна зафіксувала проблемні питання в проєкті угоди.

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"Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в поточній формі проєкту президент не готовий ухвалити її... Сьогодні проєкти не відображають партнерство в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", - сказав співрозмовник.

Також у повідомленні сказано, що, за словами Дональда Трампа, Вашингтон і Київ були близькі до угоди, але Зеленський не готовий підписати документ.

Зеленський не готовий підписати угоду щодо рідкоземельних металів - Sky News
Коротко про рідкоземельні метали України / Інфографіка: Главред

Зеленський не підпише угоду 22 лютого - Суспільне

Згідно з даними Суспільне, Україна і США в суботу, 22 лютого, не підпишуть угоду щодо рідкоземельних металів.

"Є ще питання без відповідей, документ потребує роботи", - сказав журналістам співрозмовник в Офісі президента.

В Офісі всю ніч працювали над угодою, однак, як і раніше, залишаються питання гарантій безпеки.

Договір України і США щодо рідкісноземельних металів - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Володимир Зеленський вирішив не підписувати угоду зі США щодо рідкоземельних металів. Український гарант пояснив, що договір у тій формі, в якій його надали американці, не відповідає інтересам України і не містить гарантій безпеки.

Утім, за інформацією The Wall Street Journal, за підсумками візиту спецпредставника США з питань України та РФ Кіта Келлога до Києва, рішення про підписання документа таки ухвалено. На думку стверджують журналістів, Зеленський може підписати угоду вже 22 лютого.

Президент США Дональд Трамп фактично поставив Україні ультиматум: або Київ підписує угоду щодо рідкоземельних металів, або "будуть проблеми". Які конкретно можуть виникнути "проблеми", глава Білого дому не уточнив.

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