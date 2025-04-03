Сібіга зустрівся з Рубіо і розкрив деталі розмови

Україна налаштована на мир, тоді як росіяни порушують енергетичне перемир'я, зазначив Андрій Сибіга.

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Україна вітає лідерство США в питаннях миру - Сибіга / Колаж: Главред, фото: МЗС України, УНІАН

Що сказав Сибіга:

Росія зволікає зі встановленням миру

Росія порушує енергетичне перемир'я

Україна проявляє рішуче прагнення до миру і вже зробила потрібні кроки, тоді як агресор Росія, як і раніше, зволікає і порушує енергетичне перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга державному секретарю США Марко Рубіо.

Як повідомив глава МЗС України в X, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО він поспілкувався, зокрема, і з главою Держдепу Марко Рубіо.

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"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу прихильність України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні. Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - написав Сибіга.

Також дипломат додав, що в рамках розмови підтвердив намір Києва продовжувати співпрацю з Вашингтоном, і обговорив з Рубіо контакти українців та американців.

"Окремо я підтвердив зацікавленість України в розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співробітництва у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами як міцної основи для поглиблення нашого двостороннього партнерства.

Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - наголосив Андрій Сибіга.

Коротко про переговори України та США в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

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Росія прагне нової фази війни з Україною, сказав Андрій Сибіга. Кремль загострив свою риторику до межі і намагається нав'язати Києву свої так звані умови щодо мирної угоди.

У Кремлі вірять, що Трамп нібито допоможе РФ досягти вигідної для Москви мирної угоди з Україною, пишуть журналісти Bloomberg. При цьому у Путіна не бояться погроз Трампа щодо санкцій проти російської нафти.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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