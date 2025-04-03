Сібіга зустрівся з Рубіо і розкрив деталі розмови

Що сказав Сибіга:
- Росія зволікає зі встановленням миру
- Росія порушує енергетичне перемир'я
Україна проявляє рішуче прагнення до миру і вже зробила потрібні кроки, тоді як агресор Росія, як і раніше, зволікає і порушує енергетичне перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга державному секретарю США Марко Рубіо.
Як повідомив глава МЗС України в X, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО він поспілкувався, зокрема, і з главою Держдепу Марко Рубіо.
"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу прихильність України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні.
Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, тоді як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - написав Сибіга.
Також дипломат додав, що в рамках розмови підтвердив намір Києва продовжувати співпрацю з Вашингтоном, і обговорив з Рубіо контакти українців та американців.
"Окремо я підтвердив зацікавленість України в розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співробітництва у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами як міцної основи для поглиблення нашого двостороннього партнерства.
Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - наголосив Андрій Сибіга.
Переговори щодо завершення війни РФ проти України - новини за темою:
Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Олександр Стубб днями заявив, що Сполучені Штати готують посилення санкцій щодо РФ. За словами Стубба, у Трампа закінчується терпіння, адже Москва затягує мирний процес.
Росія прагне нової фази війни з Україною, сказав Андрій Сибіга. Кремль загострив свою риторику до межі і намагається нав'язати Києву свої так звані умови щодо мирної угоди.
У Кремлі вірять, що Трамп нібито допоможе РФ досягти вигідної для Москви мирної угоди з Україною, пишуть журналісти Bloomberg. При цьому у Путіна не бояться погроз Трампа щодо санкцій проти російської нафти.
Інші новини:
- Ультиматуми Путіна: Україна назвала чотири "вимоги" Росії
- У Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів
- Відправлення військ країн Європи в Україну: у Зеленського зробили заяву
Хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред