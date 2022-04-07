Збіговисько бомжів у калошах: з Туви перекидають гарматне м'ясо на війну в Україну

Російські окупаційні сили стикаються з проблемами комплектації підрозділів, які кидають на війну для вбивства мирних громадян України.

Для поповнення каральних загонів в РФ оголосили про набір нових найманців. У російській Туві також набирають "добровольців", яких відправляють на бійню в Україну.

Сюжети про відправку найманців з Кизилу поширюють місцеві пропагандистські ресурси.

"Відбулися проводи тувінських добровольців, які вирішили відправитися на Донбас", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що найманці з Туви ховають обличчя за балаклавами, а замість армійських черевиків їм видали дивні гумові чоботи.

Тува – найбільш жебрацький регіон РФ

Зазначимо, що за офіційними даними Тува є найбіднішим регіоном Росії. Третина населення Туви живе за межею бідності. При цьому регіон має гірші показники за рейтингом якості життя.

Столицю Туви Кизил називають найбільш кримінальним містом РФ. Додамо, що Тува також є батьківщиною міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що незабаром для російських військових в Україні настане справжнє пекло.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розверзнеться справжнє пекло", - сказав він.

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