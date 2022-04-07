УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Збіговисько бомжів у калошах: з Туви перекидають гарматне м'ясо на війну в Україну

7 квітня 2022, 12:37

Найманці з Туви ховають обличчя за балаклавами, а замість армійських черевиків їм видали дивні гумові чоботи.

false

Російські окупаційні сили стикаються з проблемами комплектації підрозділів, які кидають на війну для вбивства мирних громадян України.

Для поповнення каральних загонів в РФ оголосили про набір нових найманців. У російській Туві також набирають "добровольців", яких відправляють на бійню в Україну.

Сюжети про відправку найманців з Кизилу поширюють місцеві пропагандистські ресурси.

"Відбулися проводи тувінських добровольців, які вирішили відправитися на Донбас", - йдеться в повідомленні.

false

Звернемо увагу, що найманці з Туви ховають обличчя за балаклавами, а замість армійських черевиків їм видали дивні гумові чоботи.

false

Тува – найбільш жебрацький регіон РФ

Зазначимо, що за офіційними даними Тува є найбіднішим регіоном Росії. Третина населення Туви живе за межею бідності. При цьому регіон має гірші показники за рейтингом якості життя.

Столицю Туви Кизил називають найбільш кримінальним містом РФ. Додамо, що Тува також є батьківщиною міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що незабаром для російських військових в Україні настане справжнє пекло.

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Треба сказати, що скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором розверзнеться справжнє пекло", - сказав він.

Читайте ще:

viber
Тува війна Росії та України
Реклама
Популярне
Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомПорізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів" Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони святаБлаговіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята Супутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фотоСупутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фото Фото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюруФото її руки облетіло весь світ: у Бучі окупанти по-звірячому вбили жінку, яку впізнали по манікюру
Підтримайте Главред

Останні новини

13:11

ЗСУ потрібно вистояти 2-3 тижні: український генерал пояснив, як зміняться позиції у війні в Україні

13:09

"Підсмажили" Алігатора: Арестович оцінив знищення "супервертоліта" РФВідео

13:06

"Нам вдалося зберегти дружну атмосферу": Логунова повідомила про розлучення зі Ступкою

13:03

У грудні вже було ясно, що війна неминуча: Арестович пояснив, чому українцям не сказали правдуВідео

12:56

Росія застосовує авіацію на Донбасі, оскільки в решті України її трощить ППО - АрестовичВідео

Реклама
12:53

ОП: Чернігів зруйнований на 70%, завдання – відновити його у найкоротший термін

12:40

Укравтодор розчистив 29 км траси Київ-Чоп

12:37

Збіговисько бомжів у калошах: з Туви перекидають гарматне м'ясо на війну в УкраїнуВідео

12:30

Бучанська різанина: мер розповів, що 90% загиблих були застреленіВідео

12:25

Як позбутися тарганів в квартирі і будинку - народні засоби, які допомагають

12:25

Путін готує для себе вихід з гаазького глухого кутаПогляд

12:00

Макаревич показав новонародженого сина і оприлюднив рідкісне ім'я (Фото)Відео

11:59

У розвідці Британії попередили про підготовку нового удару РФ: названо напрямокВідео

11:51

"Їм самим хочеться крові, вбивств і зґвалтувань": Кім пояснив, чому росіяни варті свого правителя

11:36

Спецпризначенці ЗСУ спалили ЗРК Бук російських окупантівВідео

11:26

Системи ППО, протитанкова і важка зброя: НАТО обговорить постачання військової допомоги Україні

11:22

"У всіх підрозділах тероборони спалах": лікар гнівно нагадав українцям про коронавірусВідео

11:18

"Не бачу швидкого вирішення": Кім розповів, коли може закінчитися війна в УкраїніВідео

11:10

"Нас просто всіх уб'ють": Єфросиніна розповіла, що говорили російські зірки на благання вийти на мітингиВідео

11:08

Російських військових женуть в Україну голодними та з обмороженими ногамиВідео

Реклама
11:06

Першим "посиплеться" МЗС РФ: Арестович розповів, з чого почнеться розвал російської влади

10:37

П’ятьох "відкобзонили", трьох взяли в полон: на Сумщині ЗСУ піймали орків біля авто з награбованимВідео

10:33

Кат розлютився: як Україна вперше дала відкоша РосіїПогляд

10:30

Гороскоп на завтра, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів

10:12

НАТО хоче озброїти Україну так, щоби Путін не зміг знову напасти - NYT

10:05

Україна отримає бронеавтомобілі Mastiff і Jackal від Великобританії

09:24

Війна в Україні може бути довгою та болісною, в НАТО - розкол через ставлення до РФ - NYTВідео

09:22

Погрожував "взяти" Київ, але не зміг впоратися з м'ячем: Кадиров зганьбився на баскетбольному матчіВідео

08:56

Україна примиряє антагоністів – США і Китай: чому Росія даремно розраховує на ПіднебеснуПогляд

08:49

"Назар - справжній герой": боєць ЗСУ врятував 20 побратимів ціною власного життя

08:48

"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережіВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість

08:09

"Всі ВДВ-шники, пацани": у Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантниківВідео

08:07

Близько 60 псковських десантників відмовилися їхати на війну в Україну - ЗМІ

07:25

Дочка жінки з червоним манікюром, яка стала символом окупованої Бучі, розповіла історію матеріВідео

07:08

Окупанти в Чорнобилі дійсно рили собі окопи в Рудому лісі - відео з дронаВідео

06:39

Жириновський помер, але Путін продовжує його справуПогляд

06:37

ЗСУ за добу знищили десятки окупантів та "приземлили" один літак на сході країниВідео

06:19

Російські снайпери тренувалися на живих мішенях: у Гостомелі в гаражі знайшли тіла 11 українцівВідео

06:01

У Ворзелі росіяни вбили та з'їли двох собак у захопленому будинку

Реклама
05:42

РФ може почати нову криваву хвилю війни: Зеленський назвав умовиВідео

05:34

Гарний жовто-блакитний манікюр для тих, у кого Україна в серціФото

05:05

Від банкнот і сірників до трусів з картою України: чим торгують орки-мародери у РФВідео

04:36

"Вбий, вкради, підстав, здохни": українські знаменитості діляться "заповідями росіян"

03:25

Бомбардувати Київщину наказував генерал РФ родом з Черкащини - там досі живуть його рідні

02:55

"Армія рабів, але з ядерною зброєю": військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі УкраїниВідео

02:20

Дощі та нове похолодання: погода знову готує неприємний сюрпризВідео

01:43

Росія програла перший етап війни в Україні: військовий розкрив подальші плани КремляВідео

01:35

"Абсолютні нелюди, втоплені в крові": Алан Бадоєв емоційно відреагував на трагедію в БучіВідео

01:05

Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти