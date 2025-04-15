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"Російська армія почне сипатись": Кремлю поставили дедлайн щодо війни в Україні

Юрій Берендій
15 квітня 2025, 15:37
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У Росії почнуться серйозні економічні проблеми у 2026 році, тому Кремль буде намагатись вирішити питання війни до цього періоду, зазначив Світан.
'Російська армія почне сипатись': Кремлю поставили дедлайн щодо війни в Україні
У Росії почнуться серйозні проблеми в 2026 році / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Світан:

  • Росія зможе утримувати власну економіку ще протягом року
  • У 2026 році у РФ почнуться серйозні економічні проблеми
  • Росія буде намагатись вирішити питання війни проти України до кінця 2025 року

Якщо Україна не завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах, то економіка РФ залишатиметься відносно стабільною, хоча й зазнаватиме певного не критичного тиску через падіння цін на нафту. Однак, вже у 2026 році економіка РФ почне системно "сипатись". Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він зазначив, що росіяни мають інші джерела доходу, зокрема металургію та продаж продуктів нафтопереробки. За словами Світана, оскільки Україна припинила атаки на НПЗ, Росія зможе переорієнтуватися з продажу сирої нафти на експорт дизпалива, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, що дозволить їй утримувати економіку в більш-менш стабільному стані протягом року.

"Погано житимуть росіяни, але на армію виділятимуть гроші. Серйозні проблеми з військовою економікою у Росії почнуться тільки у 2026 році", - вказує експерт.

Світан зазначає, що у 2025 році Росію очікують загальні економічні труднощі. Водночас у військових поки що зберігається певний "жировий запас", який дозволить їм певний час утримувати позиції навіть на тлі економічного спаду.

"А ось наступного року економічні проблеми вже вдарять і по російській армії", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

На уточнююче питання щодо того, чи буде Росія поспішати вирішити питання війни проти України до 2026 року, Світан відповів ствердно.

"Так, до кінця 2025 року (РФ намагатиметься вирішити питання війни в Україні - ред.). Тому що у 2026-му в Росії почне сипатися армія через обвалення економіки", - резюмував аналітик.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни активізували використання бронетехніки вздовж усієї лінії фронту в Україні. Якщо наприкінці 2024-го та на початку 2025 року агресор зосереджувався на піхотних атаках невеликими групами, то тепер бронемашини знову починають відігравати важливішу роль у бойових операціях. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про можливу підтримку Москви з боку Вашингтона, назвавши її "абсурдною". Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році неодноразово виступав із засудженням дій Росії.

Після останнього ракетного удару РФ по Сумах у команді колишнього президента США Дональда Трампа виникли розбіжності щодо підходів до Росії. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник президента Кіт Келлог застерігають Трампа від довіри до нібито мирних намірів Кремля. Вони вважають, що російський президент Володимир Путін досі не демонструє щирого бажання завершити війну. Водночас Стівен Віткофф, інший представник Трампа, який провів дві зустрічі в Москві, переконаний, що Путін налаштований на мир. За інформацією WSJ, Трамп наразі схиляється саме до цієї точки зору.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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