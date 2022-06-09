Росіяни в захваті від рівня життя на Херсонщині та перевозять туди рідних

Рашисти перевозять своїх рідних на Херсонщину / Reuters

Рашисти намагаються закріпити "русский мир" на тимчасово окупованих територіях і вже почали перевозити туди свої родини, повідомляє Оперативне командування Південь.

За інформацією військових, родичі російських окупантів у захваті від рівня життя українців на Херсонщині.

Ситуація на Херсонщині продовжує залишатися складною. Намагаючись зупинити просування українських підрозділів у східному напрямку, російські окупанти зводять додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження і мінують територію радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття.

При цьому, намагаючись встановити мінні загородження зі старих боєприпасів, на них вже підірвалося кілька російських саперів. Разом із тим з метою поліпшення свого тактичного становища ворог готується форсувати водні перешкоди в регіоні.

"У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди",– додали в оперативному командуванні.

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В ОК Південь також підкреслили, що рідня окупантів при цьому не приховує свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації залишається в рази вище, ніж в їхніх рідних російських регіонах.

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