Росіяни в захваті від рівня життя на Херсонщині та перевозять туди рідних

У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї.
Рашисти намагаються закріпити "русский мир" на тимчасово окупованих територіях і вже почали перевозити туди свої родини, повідомляє Оперативне командування Південь.
За інформацією військових, родичі російських окупантів у захваті від рівня життя українців на Херсонщині.
Ситуація на Херсонщині продовжує залишатися складною. Намагаючись зупинити просування українських підрозділів у східному напрямку, російські окупанти зводять додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження і мінують територію радянськими боєприпасами 50-х років минулого століття.
При цьому, намагаючись встановити мінні загородження зі старих боєприпасів, на них вже підірвалося кілька російських саперів. Разом із тим з метою поліпшення свого тактичного становища ворог готується форсувати водні перешкоди в регіоні.
"У Херсоні та деяких містах області з'являється інформація, що військові окупанти перевозять туди свої сім'ї, намагаючись переконати місцевих, що вони тут назавжди",– додали в оперативному командуванні.
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В ОК Південь також підкреслили, що рідня окупантів при цьому не приховує свого захоплення від рівня життя в Херсонській області, який навіть в умовах понад 100-денної окупації залишається в рази вище, ніж в їхніх рідних російських регіонах.
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Війна Росії проти України
Армія України веде контрнаступні дії в Херсонській області. Українські військові підрозділи досягли успіху в північному напрямку. Вони звільнили понад 20 населених пунктів. ЗСУ рухаються далі і йдуть на південь регіону.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович попередив, що Україну чекає дуже складний період на фронті. Російські війська накопичили сили і перейшли в наступ на трьох ділянках.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні для переходу в масштабний контрнаступ потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних установок, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
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