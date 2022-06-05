Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину, перешкоджають застосуванню безпілотників

Рашисти щосили продовжують застосовувати засоби радіоелектронної боротьби для створення умов, що виключають використання БПЛА з боку ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків, йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій.
"З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.
Також рашисти щосили продовжують застосовувати засоби радіоелектронної боротьби для створення умов, що виключають використання БПЛА з боку ЗСУ.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, в певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.
Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні, а також дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка та Лозового. Зазнав значних втрат і відійшов.
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