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Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждалі

Руслана Заклінська
22 лютого 2025, 23:40оновлено 23 лютого, 00:19
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Вибухи пролунали у Кривому Розі, Києві та на Одещині.
Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждалі
В Кривому Розі пролунали вибухи на фоні атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Що відомо:

  • Російські окупанти атакували Україні балістичними ракетами та БпЛА
  • Внаслідок удару по Кривому Рогу загинув чоловік, ще двоє жінок - поранені
  • В Одеській області постраждали троє людей від атки дронів

Ввечері 22 лютого у Кривому Розі пролунав вибух. Росіяни завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворожа ракетна атака по об'єкту цивільної інфраструктури. Ще можливі виходи. Бережіть себе", - написав Вілкул.

відео дня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив удар по Кривому Рогу. За його словами, пошкоджено цивільний об'єкт.

"Через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані", - повідомив він.

Лисак розповів, що внаслідок атаки виникла пожежа. У місті понівечений інфраструктурний об’єкт.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що в лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу.

"Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно", - додав він.

Дивіться відео удару по Кривому Рогу:

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждалі
Ракетний удар по Кривому Рогу / Фото: скріншот

Атака по Києву

Крім цього, російські БпЛА атакували Київ. У Печерському районі столиці впали уламки російського дрона.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд з місцем падіння. Обійшлося без постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці.

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждалі
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удар по Одещині

Російські окупанти також атакували Одеський район ударними безпілотниками. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок ворожого удару сталося загорання приватного будинку.

"Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби", - зазначив він.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Уламки одного з БпЛА впали у Святошинському районі Києва, спричинивши загоряння на території промислового підприємства та кількох авто біля житлового будинку,

Також 18 лютого Росія атакувала Одесу дронами "Шахед". Окупанти націлилися на об'єкти енергетики, пошкоджено будівлю лікарні.

Як повідомляв Главред, внаслідок удару по Одесі без світла, тепла й води залишилася значна частину міста. Постраждали соцоб’єкти, зокрема дитяча поліклініка та садок. Без опалення та електроенергії – 14 шкіл, 13 дитсадків і понад 500 будинків, де мешкають 250 тисяч людей.

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Хто такий Олександр Вілкул?

Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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