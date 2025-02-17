Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

Внаслідок атаки безпілотників палають автівки у дворі біля житлового будинку.

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РФ атакувала Київ шахедами / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, t.me/SJTF_Odes

Російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки здійнялася пожежа. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - йдеться у повідомленні.

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