Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

Ангеліна Підвисоцька
17 лютого 2025, 23:23
319
Внаслідок атаки безпілотників палають автівки у дворі біля житлового будинку.
Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа
РФ атакувала Київ шахедами / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, t.me/SJTF_Odes

Російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки здійнялася пожежа. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

відео дня
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

23:51Політика
Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

23:23Україна
Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

22:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тельцям - маса задоволення, Стрільцям - прибутки

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 6 секунд знайти цифру 88

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

Зрадник Стас Костюшкін терміново покинув РФ - що сталося

Останні новини

23:51

Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

23:23

Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

22:46

У путініста Кіркорова почалися великі проблеми в РФ - що сталося

22:44

Не є початком мирного процесу: в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ

22:44

Зеленський зробив заяву щодо НАТО і згадав про великий провал Трампа і Заходу

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
22:30

Тоня Матвієнко жорстко відповіла на закиди через стосунки з одруженим Мірзояном

22:27

Дружина Дмитра Комарова показала своє нове захоплення на тлі чуток про розлучення

22:23

"Це економічна колонізація України": деталі плану про корисні копалини

22:00

Зеленський в ОАЕ та переговори США з Росією: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:53

Небезпечні наслідки для України та Європи: названо сценарій угоди Трампа і Путіна

21:41

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

21:25

Чому кашляє кіт: як допомогти вихованцеві

20:58

Не угода з Росією: в Раді назвали головну умову для скасування воєнного стануВідео

20:52

Зеленський оголосив про умову України щодо Запорізької АЕС

20:28

За спиною України: стало відомо про що можуть домовлятись Путін і Трамп

20:18

Що носити жінці з пишними грудьми – стильні рішення для справжніх красунь

20:02

Євробачення-2025: в України небезпечне місце в рейтингу потенційних переможців

19:46

У Путіна розкрили головну мету перемовин зі США в Саудівській Аравії

19:38

Регіони накриє 20-градусний мороз: синоптики сказали, де буде найхолодніше

19:10

Переговори зі США: хто вирушив від РФ на "угоду"Погляд

Реклама
19:08

Штурм провалився: ЗСУ розгромили ворожу піхоту на "гарячому" напрямку

19:03

18 лютого будуть введені графіки вимкнення світла: коли діятимуть обмеження

18:56

Ектор Хіменес-Браво розлучився з дівчиною - шеф-кухар у пошуку нового кохання

18:52

Після переговорів в НАТО: Келлог розкрив нові деталі мирної угоди для України

18:48

Лавров вибухнув цинічною заявою щодо територіальних поступок Україні

18:40

Пролунало 20 вибухів: ЗСУ влупили по ключовим оборонним підприємствам РФ

18:35

Експерти радять періодично засипати рис до чайника: для чого це потрібно

18:35

"Відчутна підтримка": у Польщі відкрили навчальний центр Україна-НАТО

18:06

Наказали розстріляти: окупанти вкотре стратили українських полонених

17:47

Переговори і кінець війни: у Туреччині анонсували неприємні рішення для України

17:38

Можуть початися проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 18 лютого

17:16

Китай змінює позицію щодо закінчення війни в Україні: стали відомі нові деталі

16:53

"Я божеволію": чоловік розповів, як перемога в лотереї зруйнувала його життя

16:44

Чи вийдуть США з НАТО: ЗМІ дізналися, що США можуть вивести війська з країн Балтії

16:32

Чому не варто викидати листя полуниці: дієтолог ошелешив поясненням

16:27

Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

16:18

Чому не варто викидати коробки з-під цукерок: садівник розкрив геніальний секрет

15:59

"Ми не країна сировини": Зеленський зробив заяву про угоду з США про мінерали

15:35

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

15:32

"Буде в Україні дві доби": Зеленський назвав дату і ціль приїзду Келлога

Реклама
15:23

Донька Костянтина Меладзе вперше показала красунчика-бойфренда

15:15

На ЧАЕС виявили три осередки тління: у МВС зізналися, чи є викид радіаціїФотоВідео

15:07

Експерт назвав умову, завдяки якій Україна зможе повернути кордони 1991 року

15:02

Зеленський відмовився визнавати підсумки переговорів РФ і США в Саудівській Аравії

14:55

Трамп робить акцент на розмові з Путіним, а не з Зеленським: Чалий назвав 2 причиниВідео

14:21

У Трампа пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю - ЗМІ

14:17

Після звільнення Піщаного: у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті

14:04

Поціловані удачею: 4 знаки зодіаку жінки, яким щастить від народження

13:32

Зеленський зустрівся з президентом ОАЕ: перші результати візитуФотоВідео

13:21

В Україні змінилася вартість овочів і фруктів: нові ціни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти