Київ під атакою Шахедів: у столиці здійнялася пожежа

Внаслідок атаки безпілотників палають автівки у дворі біля житлового будинку.
Російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки здійнялася пожежа. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
"У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч", - йдеться у повідомленні.
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