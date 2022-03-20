Росія не змогла захопити небо України: ППО працюють ефективно - Міноборони Британії

ППО України працюють ефективно - британська розвідка / АрміяInform

Росія не досягла завдання зі встановлення повного контролю над небом України. Українська армія за допомогою засобів протиповітряної оборони продовжує ефективно захищати повітряний простір країни. Росіяни ще в перші дні війни ставили перед собою завдання захопити небо. Їм це не вдається, через що оперативне просування суттєво сповільнюється.

Про це заявили в Міністерстві оборони Великобританії. Згідно з оновленими відомостями розвідка, завдання Росії, яке полягало у встановленні тотального контролю "в повітрі", провалилося.

Британці стверджують, що Військово-повітряні сили і війська ППО України ефективно працюють над захистом повітряного простору. Росія ставила перед собою мету отримання контролю над небом ще в перші дні військового вторгнення. Досі цього досягти не вдалося, і тому їх оперативний наступ сповільнився.

"Українські Військово-повітряні сили і війська протиповітряної оборони продовжують ефективно захищати повітряний простір України... Отримання контролю над повітрям було однією з основних цілей РФ в перші дні війни, і те, що Росія досі не може цього зробити, суттєво уповільнює їх оперативне просування ", - наголошується в повідомленні.

Розвідка Британії вказує, що тому Росія значною мірою активно обстрілює українську державу з власної території, в безпечному для себе просторі.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, Повітряні сили ЗСУ збили ще три вертольоти російської армії. Українські війська очікують на постачання від Заходу сучасних систем ППО і бойових літаків.