Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопад

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у жовтні не сильно радує теплом і сонцем, але бабине літо ще не закінчується. А ось листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами та снігом.

Як прогнозують синоптики gismeteo.ua, листопад для більшості українців буде сирим та хмарним.

У західній частині нашої країни, кінець жовтня принесе сильні опади, які опустять температуру повітря в район +5 градусів. Ближче до останньої декади листопада дощі зміняться мокрим снігом, а температура повітря буде гойдатися в районі нуля аж до настання зими.

Жителям центральних областей пощастить ще менше, оскільки там температура повітря буде утримуватися в середньому на пару градусів нижче, ніж на заході. При цьому вже на початку другої декади варто бути готовими до нічних "мінусів".

Початок листопада буде теплішим у східних областях, а похолодання туди добереться до другого тижня місяця.

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У центральних областях на початку другої декади варто бути готовими до нічних морозів.

Для жителів південних областей синоптики прогнозують більш теплу погоду, принаймні нічні морози варто чекати там лише в самому кінці місяця.

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