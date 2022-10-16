Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопад

Ближче до останньої декади листопада дощі зміняться мокрим снігом і морозом.
Погода в Україні у жовтні не сильно радує теплом і сонцем, але бабине літо ще не закінчується. А ось листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами та снігом.
Як прогнозують синоптики gismeteo.ua, листопад для більшості українців буде сирим та хмарним.
У західній частині нашої країни, кінець жовтня принесе сильні опади, які опустять температуру повітря в район +5 градусів. Ближче до останньої декади листопада дощі зміняться мокрим снігом, а температура повітря буде гойдатися в районі нуля аж до настання зими.
Жителям центральних областей пощастить ще менше, оскільки там температура повітря буде утримуватися в середньому на пару градусів нижче, ніж на заході. При цьому вже на початку другої декади варто бути готовими до нічних "мінусів".
Початок листопада буде теплішим у східних областях, а похолодання туди добереться до другого тижня місяця.
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У центральних областях на початку другої декади варто бути готовими до нічних морозів.
Для жителів південних областей синоптики прогнозують більш теплу погоду, принаймні нічні морози варто чекати там лише в самому кінці місяця.
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