Чи ризикне Путін застосувати "ядерку" проти України: Золотарьов оцінив загрозу

У США заявили, що російський диктатор готовий натиснути на червону кнопку.

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Путін, ядерна зброя, ядерний удар / Колаж: Главред

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Чи ризикне Путін застосовувати ядерну зброю проти України

Коли РФ могла вдарити "ядеркою" по Україні

У звіті директора Нацрозвідки США, опублікованому 25 березня, йдеться, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України, оскільки не може досягти швидких і рішучих перемог, але це малоймовірно.

Про це в коментарі Главреду заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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За його словами, Росія найближчим часом не може застосувати ядерну зброю, оскільки обстановка на фронті складається сприятливо для неї.

"Нехай повільно, важко і з великими втратами, але російські війська зберігають за собою стратегічну ініціативу на фронті. Так, наприклад, минулого тижня на Покровському напрямку, південніше Покровська, російські війська знову зайняли ті позиції, які ми нещодавно відвоювали", - зазначив експерт.

Золотарьов наголосив, що в ситуації, коли триває настільки великий геоекономічний торг із Трампом, коли на кону мільярди і трильйони доларів, застосування ядерної зброї Росією було б верхом дурості.

"Адже цей крок автоматично повернув би Путіна в тотальну ізоляцію, причому навіть серед країн Глобального Півдня. Витрати цього рішення переважили б усі вигоди, оскільки тактична ядерна зброя може вплинути на ситуацію на окремій ділянці фронту, але не дасть змоги виграти Росії війну", - пояснив він.

За словами експерта, Росія могла застосувати "ядерку" восени 22-го року, коли російська армія була не в найкращому стані, і втрата Херсона загрожувала обернутися для РФ військовою катастрофою. Тоді американські аналітики побоювалися, що удар ядерною зброєю стане крайнім кроком Путіна, щоб уникнути розгрому його військ.

"Зараз особливої потреби в ядерному ударі у Росії немає. Однак козир застосування ядерної зброї у неї залишається", - поділився експерт.

Ядерна зброя в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній міністр навколишнього природного середовища України, голова Української народної партії та народний депутат п'яти скликань Юрій Костенко брав безпосередню участь у процесі ядерного роззброєння України. Він розповів, які країни найбільше тиснули на Київ з вимогою відмовитися від ядерної зброї.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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