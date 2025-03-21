Україна та ЄС можуть разом досягти ядерного паритету з РФ – Костенко

Різні етапи процесу виробництва ядерної зброї можуть розміщуватися на території різних країн, вважає Юрій Костенко.

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Які країни можуть виробляти ядерну зброю / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt

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ЄС і Україна можуть об'єднати зусилля для зміцнення ядерного периметра

Необхідне досягнення ядерного паритету з Росією

Народний депутат України п'яти скликань, голова Української народної партії, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко прокоментував питання організації циклу виробництва ядерної зброї.

"Якщо ж говорити про стратегію колективного виробництва, де різні етапи процесу розміщуються на території різних країн, використовуючи їхні технологічні та ресурсні можливості, то це може бути набагато швидше", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт звернув увагу на те, що і Франція, і Британія (хоча Британія більшою мірою залежить від США в питанні ядерних боєголовок та їхнього виробництва) мають повний цикл збагачення урану і виробництва ядерної зброї.

/ Главред

"Тому досягнення ядерного паритету з Росією може бути значно швидшим, якщо Європейський Союз і Україна об'єднають свої зусилля для зміцнення ядерного периметра", - додав Костенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Костенка:

Раніше Костенко назвав головну умову розробки Україною ядерної зброї. Найкращим варіантом для України була б участь у союзі з іншими країнами, вважає Юрій Костенко.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Хто такий Юрій Костенко Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року. 1990–1994 — народний депутат України I скликання; Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології. Входив до Народної Ради. З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України. 1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. 1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року. Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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