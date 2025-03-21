Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Катастрофа для Вашингтона: прогноз виведення ядерного арсеналу США з Європи

Олексій Тесля
21 березня 2025, 17:25
58
Європейський Союз розглядає зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним як загрозу.
США, ядерна зброя
Чи можуть США вивести ядерну зброю з Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • ЄС розглядає зближення Трампа з Путіним як загрозу
  • Виведення з Європи ядерного озброєння США буде катастрофою

Народний депутат України п'яти скликань, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко прокоментував питання ймовірності виведення Сполученими Штатами Америки ядерного арсеналу з Європи.

"Незалежно від того, як зараз складаються торговельні та політичні відносини США з Європою, Європейський Союз розглядає зближення Трампа з Путіним як загрозу власній національній безпеці", - наголосив він у коментарі Главреду.

Експерт вважає, що поведінка Путіна щодо України, незважаючи на те, що РФ була одним із підписантів Будапештського меморандуму, може повторитися щодо країн ЄС.

"Насамперед це стосується країн Балтії, а також держав колишнього соціалістичного табору, що неодноразово підтверджували заяви Путіна і російських пропагандистів", - зазначив він.

Колишній міністр навколишнього природного середовища України вважає, що незважаючи на всі ці чинники, США, навіть за президентства Трампа, який представляє політику Республіканської партії, дуже цінують союз із Європою, адже він дає змогу зменшувати глобальний вплив Китаю, який зараз стає надпотужною державою на міжнародній арені.

Катастрофа для Вашингтона: прогноз виведення ядерного арсеналу США з Європи
/ Главред

"Послаблення присутності США в Європі автоматично означає посилення Китаю, зокрема в Європейському Союзі, що суперечить геополітичним інтересам Америки. Якщо цей баланс буде порушено, то насамперед це вдарить по геополітичних інтересах і позиціях США", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений у те, що виведення з Європи ядерного озброєння США, яке дійсно стримує Росію від активних бойових дій проти ЄС, - буде катастрофою для Вашингтона.

"Водночас слід враховувати, що хоча сумарний ядерний потенціал Великої Британії та Франції недостатній для повного стримування російської агресії (не кажучи про можливість застосування Росією ядерної зброї), він усе-таки відіграє значну роль", - додав Костенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Костенка:

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн. Президент Франції наголосив, що ядерна доктрина його країни не змінюється.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

Читайте також:

Хто такий Юрій Костенко

Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року.

1990–1994 — народний депутат України I скликання;

Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології.

Входив до Народної Ради.

З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України.

1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ.

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом.

1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року.

Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ядерна зброя Юрій Костенко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україні пропонують альтернативу миротворцям: Зеленський різко відреагував

Україні пропонують альтернативу миротворцям: Зеленський різко відреагував

17:42Світ
ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку: деталі

ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку: деталі

17:27Фронт
Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС чітко відповіли

Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС чітко відповіли

16:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотом

Звідки беруться миші в домі: розкрито секрет, як швидко та назавжди їх позбутись

Звідки беруться миші в домі: розкрито секрет, як швидко та назавжди їх позбутись

Останні новини

17:42

Україні пропонують альтернативу миротворцям: Зеленський різко відреагував

17:27

ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку: деталі

17:25

Катастрофа для Вашингтона: прогноз виведення ядерного арсеналу США з ЄвропиВідео

17:20

Скоро пологи: який вигляд має вагітна Анна Заворотнюк

17:06

Золоті гори: які знаки Зодіаку зароблять найбільше грошей у 2025 році

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
17:01

У Скадовську майстерно підірвали авто з двома окупантами: в ГУР показали фото

16:20

Що святити у кошику на Великдень: священник озвучив точний списокВідео

16:17

Цибуля буде розміром з кулак: як садити, щоб отримати великі головки

16:14

Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС чітко відповіли

Реклама
16:13

Є вдома у кожного: чим змастити дверні петлі, щоб забути про скрип

15:39

Березень 2025 змінить життя двох знаків зодіаку: хто закрутить неймовірний роман

15:28

Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відеоВідео

15:19

Потужне поповнення авіації: Швеція прокоментувала передачу Україні літаків

15:19

Відповідальний роботодавець: Auchan Україна та стала підтримка людей із синдромом Дауна із 2017 року новини компанії

15:07

Забудьте про розриви: бабусин лайфхак, як відірвати ідеальний шматок фольгиВідео

14:45

Україна та ЄС можуть разом досягти ядерного паритету з РФ – КостенкоВідео

14:40

Уже на 12% дорожче: відомий овоч в Україні побив новий рекорд в ціні

14:39

Принц Вільям зустрівся з українськими дітьми

14:36

Садівники закликали використовувати один предмет одягу, щоб покращити ріст рослин

14:12

Гороскоп на завтра 22 березня: Рибам - прибуток, Левам - радісна новина

Реклама
13:48

Ось, чому вазон не цвіте та опадає: головна помилка у догляді за орхідеєю

13:39

Необхідно більше ППО: аналітик попередив про нову загрозу обстрілів України

13:25

Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

13:01

"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

13:01

"Збираєш себе по частинах": Настя Каменських висловилася про кінець кохання і біль

12:53

ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку

12:42

РФ не нападатиме: Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС

12:35

Кіркоров у сльозах: у Росії ховають батька-путініста БедросаВідео

12:32

Яка найгірша поза для сну: постійно болітимуть шия і спина

12:19

Знайшли на узбіччі дороги: що сталося з українською моделлю в Дубаї

11:55

Продукти в Україні дорожчають "на очах": прогноз НБУ, коли ціни підуть вниз

11:54

РФ масовано била по Україні сотнями БПЛА: у ЗСУ назвали, де були "прильоти"Відео

11:37

Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

11:35

Де захований сірник: лише "геній головоломок" здогадається за 5 секунд

11:05

ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

11:04

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - розчарування, Коням - жаль

10:59

Розробка Україною ядерної зброї: Костенко назвав головну умовуВідео

10:55

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

10:40

Вперше на українському телебаченні: 2+2 покаже кримінальний трилер "Ель Чапо"

10:37

Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

Реклама
10:25

Слава Дьомін обматюкав відому акторку під час інтерв'ю - що сталося

09:58

Загроза наступу РФ на двох напрямках: прогноз генерала ЗСУ

09:56

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

09:41

Чому на Великдень б'ються яйцями: походження традиції здивує усіхВідео

09:38

ЗСУ "спопеляють" російські авіабази: у Forbes розкрили успіх ударів

09:20

Потап загорнувся в український прапор і зробив гучну заяву

08:42

РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: постраждали 6 осіб, серед них - дитинаФотоВідео

08:26

РФ звинуватила Україну в обстрілі станції "Суджа": в Генштабі гостро відповіли

08:10

Путін і Трамп протистоять один одномуПогляд

07:48

Каньє Вест напав на дітей Бейонсе і Джей Зі: пара планує мстити

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти