Катастрофа для Вашингтона: прогноз виведення ядерного арсеналу США з Європи

Європейський Союз розглядає зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним як загрозу.

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Чи можуть США вивести ядерну зброю з Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що відомо:

ЄС розглядає зближення Трампа з Путіним як загрозу

Виведення з Європи ядерного озброєння США буде катастрофою

Народний депутат України п'яти скликань, колишній міністр навколишнього природного середовища України Юрій Костенко прокоментував питання ймовірності виведення Сполученими Штатами Америки ядерного арсеналу з Європи.

"Незалежно від того, як зараз складаються торговельні та політичні відносини США з Європою, Європейський Союз розглядає зближення Трампа з Путіним як загрозу власній національній безпеці", - наголосив він у коментарі Главреду.

Експерт вважає, що поведінка Путіна щодо України, незважаючи на те, що РФ була одним із підписантів Будапештського меморандуму, може повторитися щодо країн ЄС.

"Насамперед це стосується країн Балтії, а також держав колишнього соціалістичного табору, що неодноразово підтверджували заяви Путіна і російських пропагандистів", - зазначив він.

Колишній міністр навколишнього природного середовища України вважає, що незважаючи на всі ці чинники, США, навіть за президентства Трампа, який представляє політику Республіканської партії, дуже цінують союз із Європою, адже він дає змогу зменшувати глобальний вплив Китаю, який зараз стає надпотужною державою на міжнародній арені.

/ Главред

"Послаблення присутності США в Європі автоматично означає посилення Китаю, зокрема в Європейському Союзі, що суперечить геополітичним інтересам Америки. Якщо цей баланс буде порушено, то насамперед це вдарить по геополітичних інтересах і позиціях США", - зазначив він.

Співрозмовник упевнений у те, що виведення з Європи ядерного озброєння США, яке дійсно стримує Росію від активних бойових дій проти ЄС, - буде катастрофою для Вашингтона.

"Водночас слід враховувати, що хоча сумарний ядерний потенціал Великої Британії та Франції недостатній для повного стримування російської агресії (не кажучи про можливість застосування Росією ядерної зброї), він усе-таки відіграє значну роль", - додав Костенко.

Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Костенка:

Раніше повідомлялося про те, що Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн. Президент Франції наголосив, що ядерна доктрина його країни не змінюється.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.

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Хто такий Юрій Костенко Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року. 1990–1994 — народний депутат України I скликання; Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології. Входив до Народної Ради. З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України. 1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом. 1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року. Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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