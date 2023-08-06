РФ втратила щонайменше 50% своїх десантних військ в Україні – розвідка Британії

Кількість окупантів з десантних військ РФ, які країна-агресорка могла втратити під час бойових дій, становить понад 15 тисяч.

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РФ втратила щонайменше 50% своїх десантних військ в Україні/ колаж: Главред, фото: "Радіо Свобода", Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія упродовж повномасштабної війни проти України найімовірніше уже втратила як мінімум половину загарбників з десантних військ. Кількість таких втрат може становити щонайменше 15 тисяч військових.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії у Twitter. У британському Міноборони нагадали, що в РФ під час сталося несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати країни-окупанта у війні.

Так, головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський у своєму зверненні під час святкування Дня Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії 2 серпня сказав, що 8500 російських десантників отримали поранення і потім повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

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Відео, де Теплінський озвучує такі цифри, дуже швидко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ.

У той же час головнокомандувач десантних військ РФ так і не сказав, скільки десантників країни-агресорки було вбито чи серйозно поранено в Україні.

"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", – зазначає британська розвідка.

Війна в Україні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Також вона розповіла, що подальший рух наших військових ускладнюють укріплення, які збудували окупанти на ключових панівних висотах.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пролив світло на контрнаступ ЗСУ. Російські окупанти побудували добре обладнані та залиті бетоном оборонні пости, тому рухатися вперед українським воїнам зараз нелегко. Але наступ продовжується.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що Україну скоро змушуватимуть до переговорів з РФ. Він наголосив: потрібно дати світу зрозуміти, що якщо завершити війну, залишивши частину територій окупованими, це буде лише прелюдією до більшого насильства.

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