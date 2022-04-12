РФ перекинула десятки військових літаків на аеродром біля кордону України

/ radiosvoboda.org

У Липецькій області Росія наростила військову авіацію. Кількість винищувачів і бомбардувальників на аеродромі Липецьк-2 збільшилася вдвічі в порівнянні з кінцем березня. В даний час там знаходяться більше 30 військових літаків.

Як пише Радіо Свобода, з цього аеродрому армія РФ атакує українські міста у східному напрямку.

Згідно з супутниковим знімком за 11 квітня, російські військові літаки розташовані відразу на двох парковках. За словами військових експертів, яким журналісти показали знімки, на них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 і ще 4 неідентифікованих борти.

/ radiosvoboda.org

У порівнянні зі знімком від 27 березня, тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків.

/ radiosvoboda.org

"Вони стягують техніку на такі аеродроми, як Липецьк-2, щоб зменшити дальність польоту. З цього аеродрому вони щодня бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм", - повідомив представник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Гнат.

/ radiosvoboda.org

Звідки саме були переміщені військові літаки в "Липецьк-2" - невідомо, але ймовірним попереднім місцем розташування цих винищувачів і бомбардувальників могли бути аеродроми Білорусі, припускають військові експерти.

/ radiosvoboda.org

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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