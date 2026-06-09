Припинення вогню несе прихований ризик для України - Зеленський пояснив чому

Зеленський заявив, що реальне припинення вогню можливе лише за наявності ефективного міжнародного механізму контролю та політичної готовності Росії.

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Мирні переговори - Зеленський пояснив ризик перемир'я для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що сказав Володимир Зеленський:

Припинення вогню можливе лише за наявності чіткого моніторингу

Для домовленості про тишу потрібна зустріч лідерів держав

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яке припинення вогню між Україною та Росією потребує чітких механізмів контролю та міжнародного моніторингу. За його словами, без надійного нагляду Москва може використати паузу в бойових діях для перегрупування сил і просування на окремих ділянках фронту. Про це він заявив під час спільної з президентом Естонії Аланом Карісом, яку транслював Офіс президента України.

"Не можна просто сьогодні сказати, що це – припинення вогню, і завтра воно запрацювало. Так, це воля і це рішення, але сьогодні ми стоїмо не ось так з ворогом, а є кілзони – 20-30-40 км. Ці кілзони збільшуються з розвитком дронних технологій. (…) Давайте уявимо, що завтра ми сказали: "Припинення вогню". Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо, якщо у нас не буде гарантерів моніторингу припинення вогню. Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню, і підійде, наприклад, на 20 км. У деяких частинах України це великий ризик", - сказав президент. відео дня

Президент Володимир Зеленський зазначив, що запровадження режиму припинення вогню можливе лише після визначення механізмів роботи моніторингових місій. За його словами, саме припинення бойових дій має стати першою обов'язковою умовою для початку переговорного процесу, після чого до роботи повинні долучитися дипломати.

Він також наголосив, що для досягнення домовленості щодо припинення вогню необхідна зустріч лідерів України та Росії, бажано за участю представників Європи і США.

Зеленський підкреслив, що Україна має політичну волю для такого процесу, однак, за його словами, поки що Росія не продемонструвала аналогічної готовності.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли переговорний процес може відновитись - думка експерта

Як писав Главред, політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що якщо впродовж літа не вдасться надати нового імпульсу переговорному процесу, то восени можуть з’явитися додаткові політичні передумови для його активізації.

На його думку, важливу роль у цьому контексті відіграватимуть не лише вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, а й вибори до Державної думи РФ, які мають відбутися 18–20 вересня.

Чаленко зазначив, що російська влада використовує ці вибори як інструмент легітимізації режиму в умовах поступового зниження суспільної підтримки мілітаристської риторики. Водночас експерт попередив про ризик того, що після завершення виборчих кампаній у Росії та США бойові дії можуть знову посилитися вже взимку.

"Я розумію, що на виборах у РФ "малюють" необхідний результат, але все одно, якщо спиратися на показники попередніх виборів, де "Єдина Росія" набрала близько 50%, а зараз їхні рейтинги свідчать, що вони навіть до 30% не дотягують, то це серйозний фактор для використання політичного моменту, принаймні для організації багатомісячного режиму припинення вогню", - підсумував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що військового вирішення немає війни в Україні немає. США продовжують підтримку України, незважаючи на малоймовірність укладення мирної угоди найближчим часом.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Європа не може виступати посередником у переговорах через постачання військової допомоги Україні, наполягаючи на ролі США, зокрема посилаючись на угоду з Трампом, як основу для мирного врегулювання. Українська сторона, зі свого боку, відкидає односторонні домовленості без участі самих українців та європейських партнерів, підкреслюючи важливість прямих переговорів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що фанатик у Кремлі відмовився від миру. Він додав, що це призведе до поглиблення санкцій і посилення підтримки України з боку світової спільноти. Як раніше повідомляв Главред, дипломатичний тиск буде визначальним для змін на фронті.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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