Горять автомобілі та приватний будинок: Київ атакували ударні дрони

У столиці пролунали потужні вибухи.

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Київ під атакою "Шахедів" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

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Росія атакувала "Шахедами" Київ

Попередньо, внаслідок атаки горить приватний будинок та автомобілі

У ніч на 29 квітня російські окупанти вкотре атакували Київ ударними дронами. У столиці пролунали потужні вибухи. Про загрозу "Шахедів повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

В 00:38 Київська ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих БпЛА й у регіоні працюють сили ППО. За даними Повітряних сил, "Шахеди" були півночі Київщини.

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"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали в Київській ОВА.

Вже в 00:46 у Києві оголосили тривогу, а за кілька хвилин моніторингові канали писали про звуки вибухів у столиці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що в Києві працює ППО.

Пізніше він повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. На місце прямують рятувальники.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у Деснянському районі горить приватний будинок і автівки.

Він додав, до екстрені служби прямують на місце.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, росіяни вдарили дронами по Черкасах. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що у Черкасах та ще низці населених пунктів поки що не можна користуватися газом. Він закликав місцевих жителів та підприємства перекрити газ у приміщеннях.

Як раніше писав Главред, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в столиці загинули мирні жителі, десятки отримали поранення.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти використали балістичну ракету північнокорейського виробництва для удару по столиці.

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Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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