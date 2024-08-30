РФ використала в степах України арктичних морпіхів та дивну техніку - Плетенчук

Росіяни перекинули для війни проти України арктичну бригаду морської піхоти та техніку, яка призначена для війни в Арктиці.

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РФ використала арктичну бригаду у війні проти України / колаж: Главред, фото: Facebook Плетенчука, Вікіпедія

Росіяни продовжують свою загарбницьку діяльність на нашій землі. Для цього вони перекинули на схід України арктичну бригаду морської піхоти, а також спеціальну техніку, яка призначена для війни саме в умовах Арктики. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Ми тут бачили навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому нас уже здивувати чимось складно. Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб - це блюзнірство", - зазначив речник.

Також Плетенчук підкреслив, що росіяни наразі не мають змоги використовувати свою морську піхоту за призначенням, а отже перекидають її на ті ділянки фронту, де не вистарчає людей. Її бойові можливості сильно знижені.

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Речник додав, що РФ не може використовувати свої десантні кораблі в Азовському та Чорному морі, щоб висадити морську піхоту, тому доводиться використовувати цей рід військ в інших боях та операціях.

За словами Плетенчука, на початку вторгнення в Україну росіяни мали 13 десантних кораблів, зараз їх залишилось лише 5 Вони не можуть десантувати бійців, оскільки ворогу не дадуть цього зробити берегові ракетно-артилерійські війська українських ВМС України.

"Висадка десанту в більшості випадків не проводиться як самостійна операція. Для цього має бути зустрічна операція на суші. А ці можливості сильно впали", – констатував Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Покровському напрямку та заявив, що саме там наразі точаться найбільш запеклі бої.

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Раніше повідомлялось, що ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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