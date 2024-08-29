УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

Степан Гафтко
29 серпня 2024, 23:31
122
Внаслідок "операції" ЗСУ в Курській області Путін точно не захоче найближчим часом іти на перемир'я.
колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Генштаб ЗСУ
Ілля Пономарьов не вірить у перемир'я між РФ та Україною/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Генштаб ЗСУ

Колишній депутат Держдуми РФ, а також опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що поки США вважає, що "операція" в Курській області зможе спонукати Росію до миру, Путін не піде на такі перемовини та докладе максимально зусиль, щоб вибити ЗСУ із своєї території. Про це він заявив в етері проєкту "Тема з Наталією Мосейчук".

Опозиціонер переконаний, що після переходу ЗСУ кордону із Росією в Курській області жодних перемовин між Україною та окупантами поки що не може бути.

"Американці вважають, що захід українських військ на територію Росії лише підштовхує до переговорів. Мовляв, це буферна зона, це лише тимчасово. Але це не так! Путін не буде вести жодних перемовин, поки він не вирішить "курське питання". Для нього це не на користь і він це дуже добре розуміє", - вважає російський політик.

відео дня

Крім того, Пономарьов переконаний, що російське військове командування докладатиме колосальних зусиль, щоб вибити українські війська із своєї території.

За словами опозиціонера, якщо українські війська будуть вибиті з території РФ, то Україна загалом потрапить у дуже складну ситуацію, адже такий крок виглядатиме як поразка і перемога Путіна.

"Цю війну не можливо закінчити, якщо ми не переможемо путінізм і не знищимо його. Якщо ми не зруйнуємо імперію. Курщина - це чудовий приклад, де ми можемо почати і створити політичну альтернативу та поширюватли на інші регіони росії", - впевнений він.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили, що вони підтримують дії ЗСУ в Курській області та закликають Європу дати більше зброї Україні.

В свою чергу влада Італії заявила, що не дозволяє українцям бити своєю зброєю по території РФ, адже на думку італійців, їхня країна не воює з Кремлем.

Також стало відомо, що західні партнери України вважають, що у Путіна залишилось приблизно 10 тижнів, щоб покращити ситуацію своїх військ на Донеччині, а згодом він може запросити перемир'я.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:50 Україна
Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

22:03 Україна
Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:34 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію 53389

Росіяни рвуть і метають: брати Меладзе вперше показали свою громадянську позицію

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря 27448

На Сонці нові спалахи: Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря

Говорити не може, їсть через шприц : що відбувається в житті путіністки Олени Воробей 5325

"Говорити не може, їсть через шприц": що відбувається в житті путіністки Олени Воробей

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту 3967

Вийде ідеально насичений смак: відомий кухар розкрив секрет, як квасити капусту

Останні новини

00:08

Доторкнувся до легенди: Потап засвітився в компанії світових знаменитостей

29 серпня, четвер
23:31

Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

23:27

Дьомін уперше розкрив правду про роман із Мішиною: "Чому зникла раптово?"

22:50

"Війна не за сценарієм Путіна": в ОП натякнули на продовження Курської операції

22:48

Угорщина догралась: через політику Орбана в ЄС можливий бойкот

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:42

Кремль може відвернутись від Курської області в обмін на війну в Україні

22:06

Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

22:05

Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

22:04

"Покласти край війні": Україна має використовувати F-16, де це потрібно - Павел

Реклама
22:03

Катастрофа F-16 ЗСУ: західні ЗМІ дізналися про версію з "дружнім вогнем"

21:20

Катастрофа для Путіна: в МЗС Швеції зробили гучну заяву про "Курську операцію"

21:12

Путіну світить арешт за ордером МКС: у Кремлі анонсували несподіваний візит

20:51

Як позбутися слимаків: топ-5 креативних рішень для садівників

20:10

Путін може просити про мир: британський аналітик назвав умову

20:08

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

19:34

Литимуть дощі, але не скрізь: якою поде погода 30 серпня

19:27

"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

19:25

Аварія F-16 ЗСУ: у CNN дізналися ім'я загиблого українського пілота

19:13

У Німеччині звинуватили Путіна у підготовці нової "холодної війни" проти України

19:10

Ракета-дрон "Паляниця" нищить ворогівПогляд

Реклама
18:32

Ціною всього 300 доларів: експерти перерахували найкращі бюджетні смартфони

18:31

"Ми не воюємо з РФ": Рим не дозволяє ЗСУ бити італійською зброєю по Росії

18:30

Світла буде більше: графік вимкнення електроенергії на 30 серпня

18:10

Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

18:06

Дуже жорсткі бої: Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту на сході

18:06

В Україні розбився F-16: що відомо про катастрофу - WSJ

17:57

"Авіація РФ під загрозою знищення": експерт розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця"

17:49

Оригінальніше і дешевше, ніж квіти: що подарувати вчителю на 1 вересня

17:39

Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

17:28

Лише люди з високим IQ знайдуть жирафу за 7 секунд: непроста загадка для кмітливців

17:12

Шоу, де гумор та імпровізація вирішують все: на ТЕТ прем’єра нового проєкту "Батли"Відео

17:05

Загроза для міст-стотисячників: у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська

17:02

Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

16:52

Потрібен інший підхід: військовий розповів, як можна перемогти Росію

16:48

В США чоловік отримав штраф за надування мильних бульбашок: в чому причина

16:36

"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

16:26

Чого дуже сильно бояться миші - хитрощі, які реально допомагають

16:16

ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів

16:14

Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі: коли це може статись

16:12

Світло раптово почало пропадати: у багатьох областях ввели аварійні графіки

Реклама
16:10

Сергій Притула готується до нового весілля - що сталося між ним та дружиною

16:08

Повзуча окупація: відомо, що може стабілізувати фронт біля Покровська

15:51

Вдягається в лахміття, харчується на смітнику: хто найдивніший мільйонер в світі

15:38

В Уряді підтвердили впровадження економічного бронювання: критерії та дата

15:31

Оцінку діям Кудрицького із захисту підстанцій мають дати правоохоронці - Корольчук

15:19

Прорив у можливостях: що відомо про нову балістику для ЗСУ - The War Zone

14:42

Як зробити скріншот екрана на ноутбуці: три прості, але дієві порадиВідео

14:36

Жахливі наслідки обстрілу: в Україні порушено роботу 4-х енергоблоків АЕС - МАГАТЕ

14:14

"Бої дуже важкі": в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька

13:58

Церковне свято 30 серпня: що заборонено робити у день трьох святих

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти