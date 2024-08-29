Жодних перемовин не може бути: опозиціонер РФ заявив про війну в Україні

Внаслідок "операції" ЗСУ в Курській області Путін точно не захоче найближчим часом іти на перемир'я.

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Ілля Пономарьов не вірить у перемир'я між РФ та Україною/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Генштаб ЗСУ

Колишній депутат Держдуми РФ, а також опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що поки США вважає, що "операція" в Курській області зможе спонукати Росію до миру, Путін не піде на такі перемовини та докладе максимально зусиль, щоб вибити ЗСУ із своєї території. Про це він заявив в етері проєкту "Тема з Наталією Мосейчук".

Опозиціонер переконаний, що після переходу ЗСУ кордону із Росією в Курській області жодних перемовин між Україною та окупантами поки що не може бути.

"Американці вважають, що захід українських військ на територію Росії лише підштовхує до переговорів. Мовляв, це буферна зона, це лише тимчасово. Але це не так! Путін не буде вести жодних перемовин, поки він не вирішить "курське питання". Для нього це не на користь і він це дуже добре розуміє", - вважає російський політик. відео дня

Крім того, Пономарьов переконаний, що російське військове командування докладатиме колосальних зусиль, щоб вибити українські війська із своєї території.

За словами опозиціонера, якщо українські війська будуть вибиті з території РФ, то Україна загалом потрапить у дуже складну ситуацію, адже такий крок виглядатиме як поразка і перемога Путіна.

"Цю війну не можливо закінчити, якщо ми не переможемо путінізм і не знищимо його. Якщо ми не зруйнуємо імперію. Курщина - це чудовий приклад, де ми можемо почати і створити політичну альтернативу та поширюватли на інші регіони росії", - впевнений він.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили, що вони підтримують дії ЗСУ в Курській області та закликають Європу дати більше зброї Україні.

В свою чергу влада Італії заявила, що не дозволяє українцям бити своєю зброєю по території РФ, адже на думку італійців, їхня країна не воює з Кремлем.

Також стало відомо, що західні партнери України вважають, що у Путіна залишилось приблизно 10 тижнів, щоб покращити ситуацію своїх військ на Донеччині, а згодом він може запросити перемир'я.

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