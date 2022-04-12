Рашисти пішли на штурм: ЗСУ відбили ворожу атаку на Луганщині

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Загроза застосування російськими окупантами ракетного озброєння по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України залишається високою.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Відзначається, що триває перегрупування і переміщення підрозділів противника в райони зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

Підкреслюється, що на Слобожанському напрямку противник продовжує застосовувати артилерію і реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів Харкова, Дергачів і П'ятихаток.

"У районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів і зосередили свою увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Триває повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання в зазначений район переміщені окремі підрозділи 1-ї танкової армії Збройних сил Російської Федерації", - зазначили в Генштабі.

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів.

"Протягом дня окупанти намагалися поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степове, Рубіжне і нижнє. Успіху в цьому вони не мали", - додали в Генштабі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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