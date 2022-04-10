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Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворога

10 квітня 2022, 18:56

Після точного влучення українських захисників ворожу бронетехніку розірвало на шматки.

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/ Facebook/53brigade

Збройні сили України завдали відчутної шкоди російським окупантам. Знищена техніка і жива сила рашистів.

Як розповіли у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, позиції ворога зазнали чергового артилерійського нальоту.

На опублікованих кадрах відображено, як після точного попадання українських захисників ворожу бронетехніку розірвало на шматки.

"Наші воїни "вполювали" кілька одиниць бойової техніки: танки, бмп і мт-лб російських окупантів мальовничо розлетілися по українському полю", - йдеться в повідомленні.

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/ Facebook/53brigade

Додамо, що крім бронетехніки ворог також зазнав втрат у живій силі.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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ЗСУ війна Росії та України
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