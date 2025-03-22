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Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

Руслана Заклінська
22 березня 2025, 16:39
567
Кремль продовжує незаконно включати до складу РФ українські території, порушуючи міжнародне право.
Путін наказав українцям 'легалізуватися' або виїхати: у Британії розкрили небезпеку
Путін підписав новий указ про українців / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео,

Головне:

  • Путін зобов'язав українців у РФ та на окупованих територіях до 10 вересня 2025 року "легалізуватися" або виїхати
  • Указ спрямований на примусовий виїзд тих українців, які відмовляються приймати російське громадянство та паспорти
  • Британська розвідка вважає це спробою примусової русифікації та знищення української культури

Очільник Кремля Володимир Путін вилав указ, за яким громадяни України, які "незаконно перебувають у Росії", зобов'язані виїхати до 10 вересня або "легалізуватися". Цей указ стосується не лише українців, які перебувають у Росії, але й громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомило Міноборони Великої Британії у X.

Розвідка Британії зазначила, що 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, які проживають в Росії або на окупованій Росією українській території, "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію".

відео дня

Британці стверджують, що "майже напевно" справжньою метою цього указу є примусовий виїзд з окупованої Росією території України українських громадян, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство". Таким чином Кремль продовжує політику насильницької русифікації, спрямованої на стирання української культури.

"Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", - йдеться в аналізі.

Розвідка також підкреслила, що Росія незаконно включає до складу своєї території як окуповані, так і неокуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Крим. Така практика порушує міжнародно визнані кордони України та суперечить зобов’язанням Росії щодо визнання незалежності України після розпаду СРСР.

Указ і плани Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, 20 березня диктатор Володимир Путін підписав указ, який зобов’язує громадян України, що перебувають у Росії та на окупованих територіях, до 10 вересня 2025 року "врегулювати" свій правовий статус або виїхати. Ті, хто не погодяться прийняти російське громадянство, ризикують бути депортованими.

Український Центр національного спротиву назвав цей указ черговим кроком репресій проти українців.

Експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов стверджує, що російський диктатор Володимир Путін затягує час і не планує завершувати війну проти України, сподіваючись на зміну ситуації на користь Росії. Він вважає, що ідея компромісного завершення війни — це ілюзія, яка існує лише в головах мрійників, зокрема Дональда Трампа.

Крім цього, російські війська на Оріхівському напрямку намагаються захопити плацдарми та панівні висоти поблизу Степового і Лобкового. Це дозволить їм здійснювати артобстріли передмість Запоріжжя та контролювати комунікаційні шляхи на схід України, повідомив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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