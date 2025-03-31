Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним: що сказали у Білому домі

У Білому домі не уточнили, які саме заяви українського лідера та російського диктатора розлютили Трампа.

https://glavred.net/world/tramp-nedovolen-kak-zelenskim-tak-i-putinym-chto-skazali-v-belom-dome-10652048.html Посилання скопійоване

У Білому домі зробили неочікувану заяву / Колаж: Главред, фото: ОП України, kremlin.ru

Коротко:

Трамп невдоволений і Зеленським, і Путіним

Американський лідер докладає неймовірних зусиль, щоб укласти мирну угоду між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп невдоволений заявами про війну в Україні як президента Володимир Зеленського, так і російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, американський лідер "докладає неймовірних зусиль, щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною". Проте йому не до вподоби риторика України та Росії щодо цього питання.

відео дня

"Він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив свою думку про те, що, на його думку, має статися, щоб цей конфлікт завершився", - сказала речниця.

Левітт підкреслила, що Трамп продовжує працювати над врегулюванням війни в Україні.

Водночас речниця не сказала, які саме заяви українського лідера та російського диктатора розлютили Трампа.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на ЗМІ писав, що Трамп розлючений на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Американський лідер нібито готовий накласти "вторинні тарифи" на всю нафту з Росії, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню.

Водночас Трамп сказав, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду. Американський лідер додав, що знає Путіна давно та вони добре ладнають один з одним.

Пізніше радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко пояснив, чому лідер США розлютився на Путіна. За його словами, Трамп незадоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, адже у кінці квітня, коли виповнюється 100 днів президентства Трампа, немає результатів у питанні припинення вогню в Україні.

Читайте також:

Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред