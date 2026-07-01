РФ атакувала завод 'Сніжна панда' на Одещині: виникла пожежа, є постраждалі

Внаслідок балістичного удару по Одеській області також є загиблі.

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Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ вдарила балістикою по підприємству на Одещині

Пошкоджено виробництво "Сніжної панди"

Внаслідок удару по області є загиблі та поранені

Вдень у середу, 1 липня, російські окупанти завдали балістичного удару по Одещині. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 13 постраждало, з них 11 - госпіталізовано.

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"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

За його словами, зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у зв’язку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.

"На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - підкреслив Кіпер.

В ДСНС додали, що через ворожу атаку руйнувань зазнали два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами.

Ворог атакував виробництво туалетного паперу "Сніжна панда"

У пресслужбі заводу "Сніжна панда" заявили, що внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі вщент знищена частина виробничо-складських приміщень.

На жаль, є постраждалі серед співробітників - зараз їм надається уся необхідна медична допомога.

"Сьогодні - важкий день для всієї нашої команди, адже вже 14 років "Сніжна Панда" створює затишок і дбає про комфорт у домівках українців. Саме тут був найважливіший хаб, звідки ми відправляли продукцію "Сніжної панди" в усі куточки країни. Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення, щоб врятувати справу нашого життя", - йдеться у повідомленні.

Загроза масованого удару по Україні

Моніторингові канали раніше повідомляють про ознаки можливої підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки.

За їхніми даними, противник може використати стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.

"Атака може тривати протягом двох діб. Основною ціллю можуть стати Київ і Київська область", - кажуть монітори.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 липня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі, серед поранених - діти, також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

30 червня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби та безпілотники. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, пошкоджено житлові будинки, об'єкт промислової інфраструктури та заклад освіти, а на місцях влучань спалахнули пожежі.

Війська РФ протягом доби 29 червня завдали серії масованих ударів по різних регіонах України. Під ударами опинилися Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Сумщина, Одещина, Чернігівщина, Херсонщина та Харківщина.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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