Чи триватиме війна в Україні ще три роки: Зеленський зробив важливу заяву

Росіяни не повернуться, якщо Україна буде в ЄС і НАТО.

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Зеленський про завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Головне із заяви президента:

Можливо, війну вдасться закінчити вже цього року

Росія може повернутися і напасти через 10 років

Президент Володимир Зеленський сподівається, що закінчити війну в Україні вийде вже цього року. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками пленарного засідання Підтримуй Україну в Києві.

Так, норвезький журналіст зауважив, що Україна пережила три роки повномасштабної війни, і запитав, якими Зеленський бачить наступні три роки. Президент відповів, що сподівається, що ці роки будуть без війни.

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"Ми сподіваємося, що ми зможемо закінчити війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація. Я не можу говорити про три роки", - наголосив президент.

Він також додав, що країна-агресор Росія може повернутися і напасти, наприклад, через 10 років, якщо українці не будуть готові.

"Росіяни не повернуться, якщо ми будемо в ЄС і НАТО. І вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія і єдність. Вони ніколи не пробачать світові, що не перемогли", – підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до самої РФ немає.

Зеленський також відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня, назвавши такі перспективи нереалістичними.

Водночас, полковник запасу Роман Світан заявив, що не можна допустити зупинку бойових дій, адже російський диктатор Володимир Путін використає таку паузу для доукомплектування своєї окупаційної армії.

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