'Пауза – це постріл собі в голову': Світан сказав, скільки років ще буде війна

Якщо буде пауза в бойових діях, Путін її використає, щоб підзарядитися і доукомплектувати армію. Після цього ми просто не втримаємо навалу окупантів.

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Світан сказав, скільки років ще буде війна/ колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скріншот з відео

Основні тези Світана:

Не можна робити паузу у війні, інакше Путін отримає можливість підготуватися і посилити наступ

Україні потрібно воювати до повного звільнення своїх територій

На це може піти 3-4 роки

Не можна допустити зупинку бойових дій, адже російський диктатор Володимир Путін використає таку паузу для доукомплектування своєї окупаційної армії. Якщо Путіну дати хоча б кілька місяців, то він краще підготується, і тоді ми просто не втримаємо навалу російських загарбників.

Співвідношення сил на даний момент не на нашу користь, зараз не можна зупинятися. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"У найближчі пару місяців ми будемо чути стогони про зупинку бойових дій до 20 квітня або 9 травня. Стогони ні до чого не приведуть – зупинки не буде точно. Тому що, якщо ми зупинимо бойові дії, то дамо можливість Путіну перезарядитися, а це буде рівноцінне пострілу собі в голову, тоді можна одразу повзти на цвинтар. Якщо путінській армії дати хоча б кілька місяців на доукомплектування, ми потім її просто не втримаємо. Співвідношення сил на даний момент не на нашу користь. Не можна зупинятися. Тому зупинки бойових дій точно не буде", – зазначив Світан.

Він наголосив, що Україні потрібно воювати до повного звільнення наших територій. За його словами, у нас немає механізму зупинитися, хто б що не говорив, адже будь-яка зупинка – це капітуляція.

"У нас немає механізму капітуляції, а будь-які заклики до неї кримінально карані (110 і 111 статті Кримінального кодексу України). Не ця влада, так наступна посадить. Тому зупинки бойових дій не буде", – сказав військовий експерт.

Також він наголосив, що нашій державі потрібно воювати до зачистки України від російської присутності. За його словами, такої роботи у нас років на три.

"Першим завданням буде звільнення Криму. Дальніми засобами ураження, авіацією і ракетами. Звільняти Крим нам треба буде рік-півтора. Після цього ми перейдемо до виконання другого завдання – два-два з половиною роки потрібно буде звільняти Донбас. Інакше не вийде, тільки в такій послідовності. Тож нам ще воювати три-чотири роки. Відповідно, треба розуміти, як, чим і з ким воювати (хто буде поруч стояти). Для нас це не проблема, ми воюємо одинадцятий рік", – сказав він.

У той же час Світан наголосив, що реальна перемога і мир настануть тільки після розвалу російської імперії. Поки вона залишається у своїх кордонах і правовому полі російської конституції, миру і зупинки бойових дій не буде.

"Тому перед нами стоїть ще одне завдання – протягом трьох-чотирьох років розвалити російську економіку. Розвал російської економіки санкціями ЗСУ якраз і призведе до розвалу російської імперії, як це було з СРСР", – підсумував він.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський сказав, з яких кроків повинне починатися завершення війни. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив про 28 безпекових угод з партнерами. Зеленський заявив: якщо членство в Альянсі для України надалі залишиться закритим, то у нас не залишиться іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні.

Нагадаємо, прем’єр Данії заявила, що мир в Україні може бути небезпечнішим за війну. Фредеріксен наголосила, що вона не довіряє Путіну і не вірить в його бажання досягнути миру. Також вона зазначила, що Трамп створив атмосферу невизначеності.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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