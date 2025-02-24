'Передав документ із датами': Зеленський назвав деталі переговорів з Келлогом

Зеленський передав президенту США Дональду Трампу документ із конкретними датами, коли РФ порушувала угоду щодо припинення вогню на фронті.

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Зеленський вперше розкрив унікальні деталі переговорів з Келлогом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

2025 рік має стати початком становлення справедливого миру

Мир не можна оголосити за годину

Росія неодноразово порушувала режими припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що передав президенту США Дональду Трампу докази того, що Росія порушувала всі попередні домовленості про припинення вогню. Про це він повідомив під час виступу на пленарному засіданні саміту "Підтримуй Україну".

Зеленський наголосив, що 2025 рік має стати початком встановлення реального та надійного миру. При цьому він підкреслив, що Путін не подарує цей мир і не віддасть його в обмін на якісь поступки — його потрібно здобути силою, мудрістю, єдністю та співпрацею із союзниками.

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"Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день – сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль. Така реальність", - сказав Зеленський.

Також президент розповів про візит спеціального представника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, зазначивши, що саме Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню.

"Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ з переліком всіх cease-fires (припинень вогню - ред.), з конкретними датами, які Росія зламала. Тому, мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Війна в Україна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна, Європа та США повинні брати участь у переговорах із країною-агресором Росією, щоб не допустити чергових спроб Кремля ухилитися від відповідальності за війну, прикриваючись обіцянками про нормалізацію чи примирення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Тим часом влада США створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО та Європи, зазначила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона наголосила, що хоча припинення вогню чи мирне рішення можуть здаватися позитивною ідеєю, насправді такий мир може бути небезпечнішим за нинішню війну.

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф 23 лютого заявив, що стамбульські протоколи початку 2022 року можуть слугувати основою для переговорів між Росією та Україною. Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що угода, базована на цих положеннях, фактично означатиме капітуляцію України.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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