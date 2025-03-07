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Призупинення військової допомоги Україні: названо несподівану ціль Трампа

Юрій Берендій
7 березня 2025, 04:02
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Призупинення допомоги від США вдарить по обороноздатності України та вплине на ситуацію на фронті, зазначив аналітик.
Призупинення військової допомоги Україні: названо несподівану ціль Трампа
Призупинення допомоги Україні - названо несподівану ціль Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Кулик:

  • Трамп може зупинити допомогу Україні за наявності політичної волі
  • Ціль такого рішення полягає в тиску на Київ та європейських союзників

У заявах щодо призупинення військової допомоги Україні багато невизначеності, а офіційних деталей про конкретні види озброєння, постачання яких зупинено, наразі немає. Про це в інтерв’ю Главреду повідомив політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, ЗМІ зазначають, що деякі програми тривають без змін, а проєкти, розпочаті ще за адміністрації Байдена, не скасовуються, оскільки регулюються іншими нормами. Також наголошується, що Трамп не може миттєво зупинити всі процеси одним рішенням, оскільки існують певні процедури.

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"Але якщо у Трампа є політична воля знизити підтримку, зокрема в критичних для України речах, він це може зробити, і обов'язково в деяких моментах він це зробить. Наприклад, ракети для Patriot.Це позначиться на нашій обороноздатності, зокрема на фронті, обороні міст і фактичних об'єктів. Ми це можемо вже найближчим часом відчути на собі, тобто збільшиться кількість обстрілів, але їх неможливо буде відбити. А це означатиме ураження цивільних об'єктів зокрема", - сказав експерт.

Кулик підкреслив, що у Трампа є можливість впливати на постачання, але наразі неможливо стверджувати, що все вже вирішено та допомога припинена. Він припускає, що Вашингтон використовує цю ситуацію як інструмент тиску на Київ і європейських союзників.

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Призупинення військовох допомоги - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, різке скорочення військової допомоги США, зокрема систем ППО, може спровокувати масовані удари РФ по українських містах, оскільки Росія намагатиметься виснажити запаси ракет для Patriot. Якщо Дональд Трамп ухвалить рішення про повне припинення постачання американського озброєння Україні, загроза масштабних ракетних атак на українські міста значно зросте, заявив військовий експерт Михайло Самусь.

Політичний експерт Тарас Загородній оцінив ймовірність того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися продавати зброю європейським країнам, аби ті не передавали її Україні. На його думку, такий сценарій малоймовірний.

Тимчасова пауза у військовій допомозі США Україні пов’язана з нещодавніми подіями у Білому домі, що сталися минулої п’ятниці. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час брифінгу.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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війна в Україні військова допомога Віталій Кулик
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