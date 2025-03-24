Припинення вогню на морі: Плетенчук пояснив, що це означає для України

Ключові тези:
- Перемир’я на морі – це припинення обстрілів портової інфраструктури України
- Росіяни запускають ракети та Шахеди з Криму
Припинення вогню між країною-агресором Росією у морі означало б припинення обстрілів портової інфраструктури України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Радіо Свобода.
У ВМС наголосили, що ракетний комплекс "Іскандер-М", який знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, і з якого завдаються удари по території України, несе значну небезпеку.
Також він нагадав, що з тимчасово окупованого Криму – з мису Чауда – росіяни запускають ударні дрони типу "Шахед".
Речник звернув увагу, що росіяни з моря запускають по Україні свої крилаті ракети "Калібр". Від початку року ворог застосовував їх уже тричі.
"Сказати, що це було вдале застосування наразі, наприклад, я не можу. Решта застосувань – це з території тимчасово окупованого Криму. Якщо брати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" – пуски відбуваються з території Криму, тобто суходолу. Якщо брати пуски "Шахедів" – це так само мис Чауда, Крим; Приморсько-Ахтарськ, РФ. Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але чи це є морською компонентою, чи ні...", – підкреслив речник ВМС.
За словами Плетенчука, питання, чи це вважатиметься морською компонентою у припиненні вогню на морі, залишається відкритим.
Припинення вогню - новини за темою
Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об’єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Однак пізніше у ЗМІ повідомили, що у питанні контролю за режимом припинення вогню на російсько-українській війні наразі немає чітких механізмів, тому команда Києва з американцями працюватиме над цим.
У неділю, 23 березня, Україна та США провели переговори у Саудівській Аравії. Відомо, що на зустірічі планували обговорити захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури від російських атак.
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Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
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