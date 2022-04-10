Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехніку

ПТРК Стугна / фото : http://5.ua

Захисники України з Десантно-штурмових військ вміло знищують ворожу бронетехніку за допомогою ракетних комплексів.

Відеокадри з результативним знищенням російських окупантів разом з технікою показали в Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Звернемо увагу, що на кадрах відображені вдалі постріли з ПТРК Стугна українського виробництва.

При цьому українськими десантниками були вражені три ворожі цілі.

"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їх бойову техніку", - йдеться у підписі до відео.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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