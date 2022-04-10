Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехніку

На кадрах відображені вдалі постріли з ПТРК Стугна українського виробництва.
Захисники України з Десантно-штурмових військ вміло знищують ворожу бронетехніку за допомогою ракетних комплексів.
Відеокадри з результативним знищенням російських окупантів разом з технікою показали в Facebook Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Звернемо увагу, що на кадрах відображені вдалі постріли з ПТРК Стугна українського виробництва.
При цьому українськими десантниками були вражені три ворожі цілі.
"Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують виконувати бойові завдання, знищуючи російських окупантів та їх бойову техніку", - йдеться у підписі до відео.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
читайте такожРашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворога
Читайте ще:
- Перемога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУ
- РФ намагається пробити коридор між Кримом і Донбасом, але ЗСУ дають відсіч - британська розвідка
- ВСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв