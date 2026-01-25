Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

У рейтингу враховують чисельність армії, фінансування оборони, логістику, доступ до ресурсів, можливості авіації та флоту, а також географічні чинники.

https://glavred.net/war/obnarodovan-reyting-silneyshih-armiy-mira-2026-na-kakom-meste-ukraina-10735352.html Посилання скопійоване

Рейтинг найсильніших армій світу 2026 / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official,zsu.gov.ua

У новому глобальному рейтингу військової могутності за 2026 рік Україна увійшла до двадцятки найпотужніших армій світу.

Оцінку військового потенціалу 145 країн світу провели аналітики Global Firepower, які щорічно готують такий рейтинг.

Місце країни в рейтингу оцінюється на основі понад 60 показників, серед яких не лише чисельність військ і кількість техніки, а й ширший набір параметрів - від економічних можливостей і демографії до логістики та рівня оборонних витрат.

відео дня

Яке місце у рейтингу армій посіла Україна

Серед сильних сторін України укладачі рейтингу відзначили масштаб і реальну боєздатність армії, чисельність особового складу та резерву, а також наявну військову техніку. Окремо відзначено військово-морський потенціал - насамперед через використання безпілотних морських систем. Додатковими плюсами стали розвинена залізнична мережа, видобуток вугілля та значні обсяги фінансування оборонного сектору.

Водночас у звіті вказують і на слабкі сторони України. До них віднесли загальну слабкість військового та цивільного флоту, а також високу залежність від споживання вугілля, нафти й газу.

У рейтингу за комплексом факторів Україна опинилася поруч із такими країнами:

Іспанія (18 місце);

Єгипет (19-те);

Польща (21-ше);

Тайвань (22-ге).

Перша десятка найсильніших країн світу за версією Global Firepower виглядає наступним чином:

Сполучені Штати Америки

Російська Федерація

Китайська Народна Республіка

Індія

Південна Корея

Франція

Японія

Велика Британія

Туреччина

Італія

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Куп’янськ у Харківській області повністю зачищений від російських сил, наразі там залишаються лише поодинокі осередки з оточеними окупантами. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він також зазначив, що російська армія готується до наступальних дій на підконтрольну Україні частину Донецької області одразу з трьох напрямків.

Водночас обстановка у Вовчанську на Харківщині залишається складною, але українські військові утримують ключові позиції та ефективно стримують спроби противника прорвати оборону. Незважаючи на активний тиск, фронт на східних і південних околицях міста залишається стабільним, розповів офіцер 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним "Історик".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред