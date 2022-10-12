"Сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо": Сенцов емоційно звернувся до Криму

Олег Сенцов / Колаж Фото УНІАН та Facebook

Відомий український режисер і експолітв'язень Кремля Олег Сенцов, який зараз служить в лавах української армії, показав свіже фото з передової. Відповідний пост був опублікований на його сторінці в Facebook.

Судячи зі слів Сенцова, він може воювати на Херсонському напрямку. Режисер у формі позував на тлі поля. Він поміркував про звільнення Криму і висловив своє обнадійливе припущення про деокупацію півострова.

"Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трохи ближче, але шлях ще має бути важкий", – написав він.

Режисер і боєць звернувся до окупованого півострова, припустивши, що наступного року українці звільнять його від російських загарбників.

"Сподіваюся, що в наступному році ми тебе звільнимо, чекай!," - підсумував Сенцов.

Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

За його словами, російська окупаційна армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизила активність.

До того стриминговая платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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