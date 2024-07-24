Чи буде Україна звільняти Крим зброєю: експерт - про інтервʼю Сирського

Україна від Криму не відмовляється. Проте раніше Зеленський припускав, що повернути деякі захоплені РФ території можна дипломатією.

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Україна готує повертати півострів / Колаж: Главред, фото: x.com/krymsky_bridge, t.me/osirskiy

Сумніви щодо того, що українська влада не розглядає звільнення Криму військовим шляхом, зникли після інтервʼю Головнокомандувача Олександра Сирського. Експерт Михайло Самусь у матеріалі Еспресо бачить у цьому "оптимістичні" сигнали.

Самусь підкреслив, що йому було важливо почути думку Сирського з цього приводу на тлі пересторог, що Київ нібито міг відмовитися від виходу на кордони 1991 року, зокрема Криму.

Інтервʼю, на думку Самуся, є досить "оптимістичним" з приводу того, чи можливий наступ на загарбаний росіянами півострів.

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Олександр Сирський - свіже інтервʼю Головнокомандувача

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню The Guardian сказав, що в України був план повернути Крим.

"Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", - сказав генерал.

Головком ЗСУ заявив, що російські окупанти були змушені "повністю піти" з кримського порту Севастополь після серії українських атак.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Переговори з РФ - що Зеленський казав про звільнення територій

В інтервʼю BBC президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що "гарячу стадію" війни можна завершити вже наприкінці 2024 року. При цьому це "не означає відвоювання всіх територій", зазначив Зеленський. Він вірить, що повернути захоплені Росією землі можна "силою дипломатії".

"Так, треба бути сильними на полі бою. Бажано не відступати, бажано стояти, а ще бажаніше піти на кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам сильніші позиції за столом переговорів. Але це не означає, що необхідно повертати всі території виключно зброєю. Я вважаю, що можна домовитися і про врегулювання дипломатичне", - додав Зеленський.

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