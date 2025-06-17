'Москва - ключ до всього': названо реальний сценарій краху режиму Путіна

Параліч критичної інфраструктури та військова поразка можуть стати ключовими чинниками краху путінського режиму, зазначив Загородній.

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Що може підірвати і поховати режим Путіна в РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Загородній:

Параліч залізниці та військова поразка можуть поховати режим Путіна

Москва може стати точкою зламу російського режиму

Єдиним реальним ударом по путінському режиму може стати не лише військова поразка, а й дестабілізація ключових систем всередині самої Росії від енергетики до логістики. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній, відповідаючи на питання про те, що сьогодні може підірвати і поховати режим російського диктатора Путіна.

Загородній вважає, що серйозні наслідки для Росії можуть настати у разі військової поразки або паралічу критичної інфраструктури, зокрема залізниць.

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За його словами навіть кілька днів без доставки продуктів до Москви вже матимуть відчутний ефект. Крім того, удари по енергетичній системі та газорозподільчих станціях під час холодів також можуть суттєво вплинути.

На його думку, саме Москва здатна стати точкою зламу, адже наразі вона майже не відчуває наслідків війни.

"Зараз стало активно прилітати по Підмосков'ю, а там знаходяться важливі підприємства і наукові міста. Одночасно потрібен параліч логістики, удари по хімічній промисловості та іншому будуть багато вирішувати", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок атаки безпілотників тимчасово зупинив роботу завод "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї. Цей завод один із провідних виробників аміаку та азотних добрив у РФ, повідомляють російські медіа.

Вранці 15 червня ударні дрони завдали ударів по об’єктах у Татарстані.

Крім того, в ніч на 16 червня в Орлі пролунало щонайменше десять вибухів. За даними російських телеграм-каналів, у Радянському районі міста очевидці спостерігали яскраві спалахи в небі та чули звуки, схожі на роботу систем ППО.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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